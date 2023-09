Prima giornata Europa League: vincono Roma, Atalanta e Liverpool, cadono Villarreal e Brighton

Nella prima giornata della fase a gironi di UEFA Europa League, la Roma ha vinto 2-1 grazie al gol di Romelu Lukaku, l'Atalanta è stata trascinata da un ispirato De Ketelaere, il Liverpool si è imposto in rimonta in Austria, così come il West Ham a Londra.

UEFA.com vi racconta le partite di giovedì.

LASK - Liverpool 1-3

I tre volte vincitori di Europa League del Liverpool battono in rimonta il LASK iniziando il Gruppo E con una vittoria.

Dopo lo splendido gol iniziale di Florian Flecker per la squadra di casa, i Reds pareggiano con un rigore di Darwin Núñez, passano in vantaggio con un bel gol di Luis Díaz e infine allungano con un tap-in ravvicinato di Mohamed Salah (entrato a partita in corso).

West Ham - TSC 3-1

Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa gli ospiti passano in vantaggio con un gol di Petar Stanić. Gli inglesi però verso l'ora di gioco trovano il pari con un autogol fortuito di Nemanja Petrović e passano in vantaggio al 70' con Mohammed Kudus. Suk finale gli Hammers arrotondano con Tomáš Souček.

Rangers - Real Betis 1-0

I Rangers, finalisti nel 2022, tornano in Europa League con una vittoria prestigiosa a Ibrox. Dopo una prima parte dominata dalla squadra spagnola, nella ripresa i padroni di casa si rendono più volte pericolosi sino al gol di Abdallah Sima a metà del secondo tempo.

Sheriff - Roma 1-2

Vice campione di Europa League (e vincitore dell'edizione inaugurale di Europa Conference League nel 2021/22), la Roma di José Mourinho inizia con una vittoria per 2-1 in casa dello Sheriff grazie al gol di Romelu Lukaku al 65'. Leggi il report completo.

Ajax - Marseille 3-3

Pierre-Emerick Aubameyang segna una doppietta che permette all'OM di tornare in Francia con un punto contro un Ajax in dieci uomini.

Olympiacos - Friburgo 2-3

Il Friburgo esordisce nel Gruppo A con una vittoria in trasferta. Roland Sallai porta subito in vantaggio i tedeschi, ma Ayoub El Kaabi pareggia dopo 40 minuti prima del nuovo vantaggio degli ospiti, pareggiato nuovamente da El Kaabi al 75'. Nei minuti finali però Maximilian Philipp realizza la rete che regala tre punti al Friburgo.

Altre partite

• Dopo aver chiuso da miglior marcatore della Europa League 2022/23 (a pari gol con Marcus Rashford del Man United) con la maglia dell'Union SG, Victor Boniface ha cominciato questa nuova edizione con un gol con la sua nuova squadra, il Leverkusen, nel 4-0 sull'Häcken.

• Il primo gol della fase a gironi 2023/24 è stato segnato dopo appena 55 secondi nel successo per 3-0 del Rennes contro il Maccabi Haifa nel Gruppo F.

Risultati prima giornata

Gruppo A: West Ham - TSC 3-1, Olympiacos - Friburgo 2-3

Gruppo B: Ajax - Marsiglia 3-3, Brighton - AEK Athens 2-3

Gruppo C: Sparta Praha - Aris Limassol 3-2, Rangers - Real Betis 1-0

Gruppo D: Atalanta - Raków Czestochowa 2-0, Sturm Graz - Sporting CP 1-2

Gruppo E: LASK - Liverpool 1-3, Union SG - Toulouse 1-1

Gruppo F: Rennes - Maccabi 3-0 Haifa, Panathinaikos - Villarreal 2-0

Gruppo G: Servette - Slavia Praha 0-2, Sheriff Tiraspol 1-2 Roma 1-2

Gruppo H: Leverkusen 4-0 Häcken 4-0, Qarabağ - Molde 1-0



Calendario seconda giornata (5 ottobre)

Gruppo A: Freiburg - West Ham (18:45), TSC - Olympiacos (18:45)

Gruppo B: Marseille - Brighton (18:45), AEK Athens - Ajax (18:45)

Gruppo C: Real Betis - Sparta Praha (18:45), Aris Limassol - Rangers (18:45)

Gruppo D: Sporting CP - Atalanta (18:45), Raków Czestochowa - Sturm Graz (18:45)

Gruppo E: Liverpool - Union SG (21:00), Toulouse - LASK (21:00)

Gruppo F: Villarreal - Rennes (21:00), Maccabi Haifa - Panathinaikos (21:00)

Gruppo G: Roma - Servette (21:00), Slavia Praha - Sheriff Tiraspol (21:00)

Gruppo H: Molde - Leverkusen (21:00), Häcken - Qarabağ (21:00)