Atalanta-Raków 2-0: buona la prima per la Dea

Vince e convince l’Atalanta, che nella prima giornata del Gruppo D di UEFA Europa League supera con autorevolezza il Raków. A Bergamo termina 2-0, grazie alle reti di testa, nel secondo tempo, di Charles De Ketelaere ed Éderson.



La prima occasione capita sui piedi di Luis Muriel: l’attaccante colombiano, servito in profondità da Ademola Lookman, cerca la porta con il mancino, ma trova la risposta di Vladan Kovačević, bravo a coprire il suo palo.

La Dea prende in mano il pallino del gioco e sfiora il vantaggio con Lookman, pericolosissimo in un paio di circostanze: prima con un tocco ravvicinato sul tiro dal limite dell’area di Teun Koopmeiners, poi con uno destro a giro che costringe a un grande intervento Vladan Kovačević.

I polacchi tentano di spaventare i padroni di casa con una bella azione sulla sinistra conclusa dal colpo di testa di Milan Rundić, poi c’è ancora lavoro per Vladan Kovačević, attentissimo sul tiro da fuori di De Ketelaere. Muriel e Lookman ci provano insistentemente, ma non riescono a premiare la supremazia dell’Atalanta: all’intervallo è 0-0.

Ederson firma il raddoppio dell'Atalanta Getty Images

Gli Orobici ripartono alla grande e, al 49’, sbloccano meritatamente il match: cross di Davide Zappacosta dalla destra e perfetto stacco di De Ketelaere, che di testa fa 1-0. Lookman va vicinissimo al raddoppio, ma deve fare i conti con il solito Vladan Kovačević.

