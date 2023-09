Sheriff-Roma 1-2: Lukaku trascina i Giallorossi al successo

Il primo gol europeo di Romelu Lukaku con la maglia della Roma regala ai Giallorossi un esordio vincente in UEFA Europa League. In casa dello Sheriff, nella prima giornata del Gruppo G, la squadra di José Mourinho - squalificato e sostituito in panchina da Salvatore Foti - passa 2-1 grazie al gol nella ripresa dell'attaccante belga, dopo che il difensore Cristian Tovar aveva rimediato all'autorete di Gaby Kiki.



Sheriff Tiraspol-Roma 1-2: la partita minuto per minuto e le reazioni



La Roma ci prova inizialmente con Bryan Cristante, servito da Evan Ndicka: sul tiro del centrocampista azzurro fa buona guardia Maksym Koval, portiere ucraino dei campioni della Moldova. Al 28' i Giallorossi sono costretti a rinunciare a Renato Sanches, vittima di un infortunio: al posto del nazionale portoghese arrivato dal PSG entra Leandro Paredes.

Al 35' la squadra guidata dall'italiano Roberto Bordin va vicinissima al vantaggio: Mile Svilar, schierato in porta al posto del titolare Rui Patrício, ringrazia il palo che lo salva sul tiro del centrocampista del Camerun Jerome Ngom Mbekeli. Anche Stephan El Shaarawy va vicino al bersaglio sul rovesciamento di fronte, poi la squadra di Mou sblocca il risultato nell'ultimo dei tre minuti di recupero concessi nel primo tempo. A premiare i Giallorossi è una rocambolesca autorete di Kiki, che è sulla traiettoria della deviazione di Amine Talal e inganna il suo portiere.

I padroni di casa non ci stanno e a inizio ripresa spingono. Prima Ngom non va lontano dall'incrocio dei pali, poi sugli sviluppi di un corner - al 57' - lo Sheriff trova un pareggio tutto sommato meritato: lo spunto decisivo è del difensore colombiano Tovar, che dopo una serie di rimpalli in area indovina il tiro vincente e mette alle spalle di Svilar.

Il difensore colombiano dello Sheriff, Alejandro Artunduaga, e quello olandese della Roma, Rick Karsdorp, a duello nella sfida di UEFA Europa League di Tiraspol AFP via Getty Images

L'equilibrio, però, regge appena otto minuti, anche perchè la Roma aggiunge qualità con i cambi. Paulo Dybala, in campo da pochi minuti, combina con Cristante che di tacco mette in movimento Lukaku, che dopo un dribbling supera il portiere avversario di sinistro. Per Big Rom è il secondo centro in tre partite con la maglia della Roma.



