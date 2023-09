Cosa guardare alla prima giornata di UEFA Europa League

Ajax e Marsiglia sono pronte per una sfida tra pesi massimi, mentre sei squadre all'esordio cercano di lasciare il segno e il Liverpool torna in gara dopo otto anni.

In questo articolo presentato da Enterprise Rent-A-Car, selezioniamo alcuni temi caldi in vista della prima giornata della fase a gironi di UEFA Europa League.

Giovedì 21 settembre

Union SG - Tolosa (18:45)

LASK - Liverpool (18:45)

Rennes - Maccabi Haifa (18:45)

Panathinaikos - Villarreal (18:45)

Servette - Slavia Praga (18:45)

Sheriff Tiraspol - Roma (18:45) 45)

Leverkusen - Häcken (18:45)

Qarabağ - Molde (18:45)

West Ham - TSC (21:00)

Olympiacos - Friburgo (21:00)

Ajax - Marsiglia (21:00)

Brighton - AEK Atene (21: 00)

Sparta Praga - Aris Limassol (21:00)

Rangers - Real Betis (21:00)

Atalanta - Raków Czestochowa (21:00)

Sturm Graz - Sporting CP (21:00)

Orari CET

Come funziona la qualificazione per la fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici dei gironi accedono automaticamente agli ottavi di finale. Prima di questo turno si giocheranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, che vedranno in gara le otto seconde dei gironi contro le terze classificate dei gironi di UEFA Champions League. Le terze classificate in Europa League passano agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League.

Scontro fra titani nel Gruppo B



La prima giornata inizia con un appetitoso confronto tra due ex vincitrici della UEFA Champions League, Ajax e Marsiglia. I lancieri non sono certo a corto di titoli europei (otto), mentre la formazione francese ha vinto la prima Champions League nel 1992/93 ed è arrivata tre volte seconda in Coppa UEFA/Europa League.

Brighton e AEK Atene completano un girone che sarà sicuramente competitivo. "È un sorteggio difficile, ma anche bellissimo", ha detto l'allenatore dell'Ajax, Maurice Steijn. "Amo le sfide e affronteremo queste partite con il massimo impegno. Dobbiamo far crescere la questa squadra per essere all'altezza di queste partite".

Gol classici del Marsiglia in Europa League

Le matricole pronte alla battaglia



Sei squadre si preparano a giocare la loro prima partita della fase a gironi di Europa League: TSC Bačka Topola, Brighton, Aris Limassol, Raków Czestochowa, Servette e Häcken. Sicuramente non si accontenteranno di fare numero e sperano di partire di slancio nei rispettivi gironi.

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha riassunto così l'atteggiamento di tutte le esordienti: "[I nostri avversari] sono tutte buone squadre, ma lo siamo anche noi. Per il Brighton è la prima volta in Europa, potete immaginare quale passione ci metteremo. Vogliamo fare punti e qualificarci, magari vincendo il girone; non importa quali squadre dobbiamo affrontare".

La top ten dei Gol della Stagione di Europa League

Il ritorno del Liverpool



Sono passati otto anni dall'ultima volta che il Liverpool ha partecipato alla fase a gironi di Europa League. I Reds cercheranno di fare meglio dell'edizione 2015/16, che si è conclusa con una sconfitta per 3-1 in finale contro il Siviglia a Basilea. Il Gruppo E comincia però con un'insidiosa trasferta in Austria contro il LASK.

L'amara debacle contro il Siviglia ha concluso la prima stagione in panchina di Jürgen Klopp, che non vede l'ora di partecipare di nuovo al torneo dopo un sorteggio "top". "Non ho mai giocato contro queste squadre, ma sono molto entusiasta", ha detto. "Ho studiato attentamente tutte le squadre per cercare di capire chi conosco e cosa so già, ma ovviamente non basta al momento. Ci faremo trovare pronti".

Highlights finale 2016: Siviglia - Liverpool 3-1

Quando si giocano le altre partite di Europa League? Seconda giornata: 5 ottobre 2023

Terza giornata: 26 ottobre 2023

Quarta giornata: 9 novembre 2023

Quinta giornata: 30 novembre 2023

Sesta giornata: 14 dicembre 2023

Altre partite

• Alla seconda giornata potrebbe esserci un altro affare di famiglia: il Liverpool del centrocampista argentino Alexis Mac Allister ospita infatti l'Union SG, dove gioca suo fratello Kevin.

• La gara del Gruppo tra il Friburgo e il West Ham (detentore della Europa Conference League) si preannuncia affascinante. Gli Hammers cercheranno di vendicare l'ultima sconfitta in Germania contro il Francoforte nella semifinale di UEFA Europa League del 2022.

• Nello stesso girone, la squadra serba del TSC debutta contro i greci dell'Olympiacos, eliminati in questa fase la scorsa stagione in virtù dell'ultimo posto.