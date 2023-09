Le squadre di Europa League: risultati, posizione in campionato e calendario

Le 32 squadre che partecipano alla fase a gironi della UEFA Europa League 2023/24 contano i giorni prima delle partite d'esordio del 21 settembre.

UEFA.com segue il loro stato di forma e la loro posizione in campionato, oltre ai risultati nelle partite più recenti.

UEFA Europa League 2023/24: partite e sorteggi

Ultimi risultati: VSPSPV (tutte le competizioni, dalla più recente)

Risultato più recente: Volos - AEK Athens 2-3, 03/09, Super League greca

Situazione attuale: 6° in Super League

Prossima partita di Europa League: Brighton - AEK Atene, 21/09, Gruppo B

Ultimi risultati: PSVPV

Risultato più recente: Fortuna Sittard - Ajax 0-0, 03/09, Eredivisie olandese

Situazione attuale: 11° in Eredivisie

Prossima partita di Europa League: Ajax - Marsiglia, 21/09, Gruppo B

Tre splendidi gol dell'Ajax in Europa League

Ultimi risultati: VVVSVS

Risultato più recente: AEZ - Aris Limassol 0-5, 03/09, First Division cipriota

Situazione attuale: 1° in First Division

Prossima partita di Europa League: Sparta Praha - Aris Limassol, 21/09, Gruppo C

Ultimi risultati: VSV

Risultato più recente: Atalanta - Monza 3-0, 02/09, Serie A

Situazione attuale: 5ª in Serie A

Prossima partita di Europa League: Atalanta - Raków, 21/09, Gruppo D

Il centrocampista difensivo Éderson ha messo lo zampino in due gol in tre partite di Serie A (un gol e un assist), eguagliando il suo totale della scorsa stagione.

Ultimi risultati: VSVV

Risultato più recente: Brighton - Newcastle 3-1, 02/09, Premier League inglese

Situazione attuale: 6° in Premier League

Prossima partita di Europa League: Brighton - AEK Atene, 21/09, Gruppo B

Ultimi risultati: SVVV

Risultato più recente: Stoccarda - Friburgo 5-0, 02/09, Bundesliga tedesca

Situazione attuale: 8° in Bundesliga

Prossima partita di Europa League: Olympiacos - Friburgo, 21/09, Gruppo A

Highlights ottavi di finale: Friburgo - Juventus 0-2

Ultimi risultati: SVSPVV

Risultato più recente: Degerfors - Häcken 1-0, 03/09, First Division svedese

Situazione attuale: 3° in First Division

Prossima partita di Europa League: Leverkusen - Häcken, 21/09, Gruppo H

Ultimi risultati: VPVVPV

Risultato più recente: LASK - Austria Lustenau 2-0, 03/09, Bundesliga austriaca

Situazione attuale: 3° in Bundesliga

Prossima partita di Europa League: LASK - Liverpool, 21/09, Gruppo E

Ultimi risultati: VVVV

Risultato più recente: Leverkusen - Darmstadt 5-1, 02/09, Bundesliga tedesca

Situazione attuale: 1° in Bundesliga

Prossima partita di Europa League: Leverkusen - Häcken, 21/09, Gruppo H

Ultimi risultati: VVVP

Risultato più recente: Liverpool - Aston Villa 3-0, 03/09, Premier League inglese

Situazione attuale: 3° in Premier League

Prossima partita di Europa League: LASK - Liverpool, 21/09, Gruppo E

I gol classici del Liverpool in Europa League

Ultimi risultati: VSPVVV

Risultato più recente: Hapoel Gerusalemme - Maccabi Haifa 1-2, 03/09, Premier League israeliana

Situazione attuale: 5° in Premier League

Prossima partita di Europa League: Rennes - Maccabi Haifa, 21/09, Gruppo F

Ultimi risultati: PVPVVS

Risultato più recente: Nantes - Marsiglia, 01/09, Ligue 1 francese

Situazione attuale: 3° in Ligue 1

Prossima partita di Europa League: Ajax - Marseille, 21/09, Gruppo B

I gol classici del Marsiglia in Europa League

Ultimi risultati: VSSPVP

Risultato più recente: Haugesund - Molde 1-2, 03/09, Premier Division norvegese

Situazione attuale: 4° in Premier Division

Prossima partita di Europa League: Qarabağ - Molde, 21/09, Gruppo H

Ultimi risultati: VVVVVP

Risultato più recente: Olympiacos - Lamia 4-0, 03/09, Super League greca

Situazione attuale: 1° in Super League

Prossima partita di Europa League: Olympiacos - Freiburg, 21/09, Gruppo A

I dieci gol più belli dell'Europa Conference League 2022/23

Ultimi risultati: VSVSSV

Risultato più recente: Giannina - Panathinaikos 0-1, 03/09, Super League greca

Situazione attuale: 3° in Super League

Prossima partita di Europa League: Panathinaikos - Villarreal, 21/09, Gruppo F

Ultimi risultati: SPPVVV

Risultato più recente: Sabail - Qarabağ 2-1, 03/09, Premier League azera

Situazione attuale: 5° in Premier League

Prossima partita di Europa League: Qarabağ - Molde, 21/09, Gruppo H

Ultimi risultati: VPSVVS

Risultato più recente: Raków - Puszcza 2-0, 03/09, First Division polacca

Situazione attuale: 5° in First Division

Prossima partita di Europa League: Atalanta - Raków, 21/09, Gruppo D

Ultimi risultati: SSVPVP

Risultato più recente: Rangers - Celtic 0-1, 03/09, Premiership scozzese

Situazione attuale: 4° in Premiership

Prossima partita di Europa League: Rangers - Real Betis, 21/09, Gruppo C

I grandi gol dei Rangers in Europa League

Ultimi risultati: VSPV

Risultato più recente: Real Betis - Rayo Vallecano 1-0, 02/09, Liga spagnola

Situazione attuale: 7° in Liga

Prossima partita di Europa League: Rangers - Real Betis, 21/09, Gruppo C

Ultimi risultati: PPPV

Risultato più recente: Brest - Rennes 0-0, 02/09, Ligue 1 francese

Situazione attuale: 7° in Ligue 1

Prossima partita di Europa League: Rennes - Maccabi Haifa, 21/09, Gruppo F

Ultimi risultati: SSP

Risultato più recente: Roma - Milan 1-2, 01/09, Serie A

Situazione attuale: 18ª in Serie A

Prossima partita di Europa League: Sheriff - Roma, 21/09, Gruppo G

La Roma deve ancora vincere in Serie A e arriva da una sconfitta casalinga per 2-1 contro il Milan. L'ultima vittoria è stata il 2-1 contro lo Spezia nell'ultima partita di campionato della scorsa stagione.

Highlights: Siviglia - Roma 1-1 (4-1 dcr)

Ultimi risultati: SSVPPS

Risultato più recente: Servette - Young Boys 0-1, 03/09, Super League svizzera

Situazione attuale: 8° in Super League

Prossima partita di Europa League: Servette - Slavia Praga, 21/09, Gruppo G

Ultimi risultati: VSPVPV

Risultato più recente: Sheriff - KÍ Klaksvik 2-1, 31/08, spareggi di qualificazione di Europa League

Situazione attuale: 2° in Super League moldava

Prossima partita di Europa League: Sheriff - Roma, 21/09, Gruppo G

Ultimi risultati: VSPVVP

Risultato più recente: Slavia Praha - Karviná 5-1, 03/09, First League ceca

Situazione attuale: 2° in First League

Prossima partita di Europa League: Servette - Slavia Praga, 21/09, Gruppo G

Ultimi risultati: VVVSPS

Risultato più recente: Liberec - Sparta Praga 0-2, 03/09, First League ceca

Situazione attuale: 1° in First League

Prossima partita di Europa League: Sparta Praga - Aris Limassol, 21/09, Gruppo C

Ultimi risultati: PVVV

Risultato più recente: Braga - Sporting CP 1-1, 03/09, Primeira Liga portoghese

Situazione attuale: 3° in Liga

Prossima partita di Europa League: Sturm - Sporting CP, 21/09, Gruppo D

I gol classici dello Sporting CP in Europa League

Ultimi risultati: VVVSPS

Risultato più recente: Altach - Sturm 1-2, 02/09, Bundesliga austriaca

Situazione attuale: 2° in Bundesliga

Prossima partita di Europa League: Sturm - Sporting CP, 21/09, Gruppo D

Ultimi risultati: PSPV

Risultato più recente: Tolosa - Clermont 2-2, 03/09, Ligue 1 francese

Situazione attuale: 12° in Ligue 1

Prossima partita di Europa League: Union SG - Tolosa, 21/09, Gruppo E

Ultimi risultati: VVVSVS

Risultato più recente: Radnik Surdulica - TSC Bačka Topola 0-1, 01/09, Super League serba

Situazione attuale: 1° in Super League

Prossima partita di Europa League: West Ham - TSC Bačka Topola, 21/09, Gruppo A

Ultimi risultati: PVVSVV

Risultato più recente: Union SG - Anversa 2-2, 03/09, Pro League belga

Situazione attuale: 6° in Pro League

Prossima partita di Europa League: Union SG - Tolosa, 21/09, Gruppo E

Ultimi risultati: SSVS

Risultato più recente: Cádiz - Villarreal 3-1, 01/09, Liga spagnola

Situazione attuale: 15° in Liga

Prossima partita di Europa League: Panathinaikos - Villarreal, 21/09, Gruppo F

Ultimi risultati: VVVP

Risultato più recente: Luton - West Ham 1-2, 01/09, Premier League inglese

Situazione attuale: 4° in Premier League

Prossima partita di Europa League: West Ham - TSC Bačka Topola, 21/09, Gruppo A