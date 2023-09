Cosa guardare nella fase a gironi di UEFA Europa League

Il sorteggio della fase a gironi 2023/24 di UEFA Europa League ha regalato molte partite ricche di intrighi, tra cui una sfida tra fratelli nel Gruppo E, e un Gruppo B che potrebbe regalare più di una sorpresa.

In questo articolo, presentato da Enterprise Rent-A-Car, vi raccontiamo gli spunti più interessanti di questa fase a gironi.

Quando sono le partite della fase a gironi di Europa League? Prima giornata: 21 settembre 2023

Seconda giornata: 5 ottobre 2023

Terza giornata: 26 ottobre 2023

Quarta giornata: 9 novembre 2023

Quinta giornata: 30 novembre 2023

Sesta giornata: 14 dicembre 2023

Gli spunti più interessanti della fase a gironi

Rivalità tra fratelli nel gruppo E

Il Liverpool, tre volte vincitore della competizione, crede fortemente nella qualificazione alle fasi ad eliminazione diretta dopo essere stato sorteggiato in un girone con LASK, Tolosa e Union Saint-Gilloise, club arrivato ai quarti nel 2022/23. I Reds hanno già incontrato il club francese una volta, quando si sono imposti 5-0 tra andata e ritorno nel terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League nel 2007/08, mentre è probabile che ci siano sentimenti contrastanti in casa Mac Allister quando il centrocampista dei Reds, Alexis, affronterà suo fratello nonché difensore dell'Union SG, Kevin.

Jürgen Klopp ha guidato il Liverpool fino alla finale di Europa League nella sua prima stagione ad Anfield, battendo in modo memorabile il Dortmund nei quarti di finale prima di perdere contro il Siviglia nella finale di Basilea. Finalista di Champions League in tre delle ultime sei stagioni, la squadra di Premier League sarà desiderosa di aggiungere un quarto titolo di Coppa UEFA/Europa League, dopo aver vinto il trofeo nel 1973, 1976 e 2001.

I gol classici del Liverpool in Europa League

I Gabbiani puntano a volare in alto

In uno dei gironi più intriganti, l'Ajax, vincitore nel 1982, affronta nel Gruppo B il Marsiglia (tre volte secondo), l'AEK Atene e gli esordienti del Brighton. Le due squadre si sono incrociate molte volte nelle fasi a eliminazione diretta di diverse competizioni UEFA nel corso degli anni, con l'Ajax che ha trionfato nel secondo turno della Coppa dei Campioni 1971/72 poi vinta dagli olandesi, e nei quarti di finale della Coppa delle Coppe 1987/88. Il Marsiglia si è vendicato negli ottavi di finale della Coppa UEFA 2008/09, vincendo una gara al cardiopalma ai supplementari.

Le due squadre se la vedranno poi nel girone con i campioni greci dell'AEK e un Brighton che con l'allenatore italiano Roberto De Zerbi è diventato una delle squadre più interessanti del continente. Dopo aver dato filo da torcere ad alcune delle squadre più forti della Premier League e aver raggiunto il sesto posto lo scorso anno (miglior piazzamento di sempre del club), i Seagulls (i Gabbiani) saranno entusiasti della prospettiva di affrontare alcuni dei nomi più importanti del continente.

 Highlights finale 2017: Ajax - Man. United 0-2 

Due vice campioni a caccia del trofeo

Dopo la sconfitta di giugno a Budapest contro il Siviglia, sette volte vincitore, la Roma, vincitrice della prima Europa Conference League, inizia la sua nuova corsa verso la gloria europea in un girone contro Slavia Praha, Sheriff e Servette. I giallorossi e lo Slavia si sono affrontati in un memorabile quarto di finale nel 1996, con l'ex ala del Manchester United, Karel Poborský, che aveva segnato il gol del 2-0 del club ceco all'andata, prima che il gol di Jiří Vávra ai tempi supplementari del ritorno garantisse allo Slavia un posto in semifinale.

Rivale cittadino dello Slavia, lo Sparta, si troverà nuovamente di fronte i Rangers, finalisti nel 2021/22, dopo averli affrontati nella fase a gironi di quella stagione. Il colpo di testa di Dávid Hancko valse allo Sparta una vittoria per 1-0 nella capitale ceca, ma una doppietta di Alfredo Morelos regalò ai Gers un 2-0 a Glasgow che mandò la squadra di Giovanni van Bronckhorst alle fasi a eliminazione diretta a spese proprio degli avversari.

Highlights 202: Rangers - Sparta Praha 2-0