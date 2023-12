UEFA Europa League: conosciamo le squadre ancora in corsa

Il cammino verso la finale di UEFA Europa League ha raggiunto la fase a eliminazione diretta, ma chi è ancora in corsa nella competizione?

UEFA.com traccia il profilo di tutte le contendenti.

Chi partecipa alla fase a eliminazione diretta? Ottavi di finale (prime dei gironi)

Atalanta (ITA)

Brighton (ENG)

Leverkusen (GER)

Liverpool (ENG)

Rangers (SCO)

Slavia Praha (CZE)

Villarreal (ESP)

West Ham (ENG) Spareggi per la fase a eliminazione diretta (seconde dei gironi)

Friburgo (GER)

Marsiglia (FRA)

Qarabağ (AZE)

Rennes (FRA)

Roma (ITA)

Sparta Praha (CZE)

Sporting CP (POR)

Tolosa (FRA) Spareggi per la fase a eliminazione diretta (dalla Champions League)

Benfica (POR)

Braga (POR)

Feyenoord (NED)

Galatasaray (TUR)

Lens (FRA)

Milan (ITA)

Shakhtar (UKR)

Young Boys (SUI)

Ranking UEFA: 28

Il cammino di qualificazione: 5ª in Serie A

Scorsa stagione: N/D

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1990/91, 2021/22)

Gol classici dell'Atalanta in Europa League

Ranking UEFA: 17°

Come si è qualificato: 1° in Liga portoghese

Fase a gironi: trasferito dalla Champions League

Passata stagione: quarti di finale UCL (S3-5 contro Inter)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: vice campione (1982/83, 2012/13, 2013/14)

Ranking UEFA: 40°

Come si è qualificato: 3° in Liga portoghese

Fase a gironi: trasferito dalla Champions League

Passata stagione: spareggi fase a eliminazione diretta UECL (S2-7 contro Fiorentina)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: vice campione (2010/11)

Ranking UEFA: 77

Il cammino di qualificazione: 6° in Premier League inglese

Fase a gironi: prima Gruppo B

Scorsa stagione: N/D

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: N/D

Ranking UEFA: 35°

Come si è qualificato: primo in Eredivisie

Fase a gironi: trasferito dalla Champions League

Passata stagione: quarti di finale (S4-2 contro Roma)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (1973/74, 2001/02)

Ranking UEFA: 100°

Come si è qualificato: 5° in Bundesliga

Fase a gironi: secondo Gruppo A

Passata stagione: ottavi di finale (S0-3 contro Juventus)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2022/23)

Ranking UEFA: 55°

Come si è qualificato: 1° in Super League turca

Fase a gironi: trasferito dalla Champions League

Passata stagione: N/A

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (1999/2000)

Ranking UEFA: N/A

Come si è qualificato: 2° in Ligue 1

Fase a gironi: trasferito dalla Champions League

Passata stagione: N/A

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: semifinale (1999/2000)

Ranking UEFA: 24°

Come si è qualificato: 6° in Bundesliga

Fase a gironi: primo Gruppo H

Passata stagione: semifinale (L0-1 vs Roma)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (1987/88)

Ranking UEFA: 4°

Come si è qualificato: 5° in Premier League

Fase a gironi: primo Gruppo E Passata stagione: UCL ottavi di finale (S2-6 contro Real Madrid)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (1972/73, 1975/76, 2000/01)

I gol classici del Liverpool in Europa League

Ranking UEFA: 53°

Come si è qualificato: 3° in Ligue 1

Fase a gironi: secondo Gruppo B

Passata stagione: UCL Fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vice campione (1998/99, 2003/04, 2017/18)

Ranking UEFA: 37°

Come si è qualificato: 4° in Serie A

Fase a gironi: trasferito dalla Champions League

Passata stagione: UCL semifinale (S0-3 contro Inter)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: semifinale (1971/72, 2001/02)

Ranking UEFA: 66°

Come si è qualificato: 1° in Premier League azera

Fase a gironi: secondo Gruppo H

Passata stagione: spareggi fase a eliminazione diretta UECL (S1-1, 3-5dcr contro Gent)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: spareggi per la fase a eliminazione diretta (2023/24)

Ex campioni in corsa Feyenoord: 1973/74, 2001/02

Galatasaray: 1999/2000

Leverkusen: 1987/88

Liverpool: 1972/73, 1975/76, 2000/01

Shakhtar: 2008/09

Villarreal: 2020/21

Ranking UEFA: 31°

Come si è qualificato: 2° in Scozia

Fase a gironi: primo Gruppo C

Passata stagione: UCL Fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vice campioni (2007/08, 2021/22)

Ranking UEFA: 47°

Come si è qualificato: 4° in Ligue 1

Fase a gironi: secondo Gruppo F

Passata stagione: spareggi fase a eliminazione diretta (S3-3 4-5dcr contro Shakhtar)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2018/19)

Ranking UEFA: 10°

Come si è qualificato: 6° in Serie A

Fase a gironi: secondo Gruppo G

Passata stagione: finale (S 1-1, 1-4dcr contro Siviglia)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vice campione (1990/91, 2022/23)

Ranking UEFA: 25°

Come si è qualificato: 1° in Premier League ucraina

Fase a gironi: trasferito dalla Champions League

Passata stagione: ottavi di finale (S2-8 contro Feyenoord)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (2008/09)

Ranking UEFA: 39°

Come si è qualificato: 2° in First League ceca

Fase a gironi: prima Gruppo G

Passata stagione: UECL Fase a gironi (terzo posto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: semifinale (1995/96)

Ranking UEFA: 106°

Come si è qualificato: 1° in First League ceca

Fase a gironi: seconda Gruppo C

Passata stagione: secondo turno qualificazione UECL (S1-2 contro Viking)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1983/84, 2015/16)

Ranking UEFA: 33°

Come si è qualificato: 4° in Liga portoghese

Fase a gironi: secondo Gruppo D

Passata stagione: quarti di finale (S1-2 contro Juventus)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vice campione (2004/05)

Ranking UEFA: 121°

Come si è qualificato: vincitore Coupe de France

Fase a gironi: seconda Gruppo E

Passata stagione: N/A

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: Fase a gironi (2007/08, 2009/10)

Ranking UEFA: 18°

Come si è qualificato: 5° in Liga

Fase a gironi: primo Gruppo F

Passata stagione: ottavi di finale (S1-2 contro Anderlecht)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (2020/21)

I grandi gol del Villarreal in Europa League

Ranking UEFA: 36°

Come si è qualificato: vincitore Conference League

Fase a gironi: primo Gruppo A

Passata stagione: campione UECL (V2-1 contro Fiorentina)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: semifinale (2021/22)

Ranking UEFA: 51°

Come si è qualificato: 1° in Super League svizzera

Fase a gironi: trasferito dalla Champions League

Passata stagione: spareggi UECL (S1-1, 1-3dcr contro Anderlecht)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2020/21)

Precisazioni e legenda

• UEFA Europa League se non specificato

• Risultati complessivi se applicabile

• Coefficienti rilevati all'inizio del 2023/24

UCL = UEFA Champions League

UEL = UEFA Europa League

UECL = UEFA Europa Conference League

