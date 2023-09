Conosciamo le squadre di UEFA Europa League

Il cammino verso la gloria in UEFA Europa League 2023/24 è più chiaro dopo il sorteggio della fase a gironi, ma chi partecipa alla competizione?

Chi partecipa alla fase a gironi? Gruppo A: West Ham (ENG), Olympiacos (GRE), Friburgo (GER), TSC Bačka Topola (SRB)

Gruppo B: Ajax (NED), Marsiglia (FRA), Brighton (ENG), AEK Atene (GRE)

Gruppo C: Rangers (SCO), Real Betis (ESP), Sparta Praha (CZE), Aris Limassol (CYP)

Gruppo D: Atalanta (ITA), Sporting CP (POR), Sturm Graz (AUT), Raków Czestochowa (POL)

Gruppo E: Liverpool (ENG), LASK (AUT), Union SG (BEL), Tolosa (FRA)

Gruppo F: Villarreal (ESP), Rennes (FRA), Maccabi Haifa (ISR), Panathinaikos (GRE)

Gruppo G: Roma (ITA), Slavia Praga (CZE), Sheriff Tiraspol (MDA), Servette (SUI)

Gruppo H: Leverkusen (GER), Qarabağ (AZE), Molde (NOR), Häcken (SWE)

Ranking UEFA: 139

Il cammino di qualificazione: campione di Grecia

Scorsa stagione: N/D

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: semifinali (1976/77)

Ranking UEFA: 13

Il cammino di qualificazione: 3° in Eredivisie olandese

Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S1-3 contro Union Berlin)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: campione (1981/82)

Ranking UEFA: 289

Il cammino di qualificazione: 1° in First Division cipriota

Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione di UECL (S2-3 contro Neftçi)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi (2023/24)

Ranking UEFA: 28

Il cammino di qualificazione: 5ª in Serie A

Scorsa stagione: N/D

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1990/91, 2021/22)

Ranking UEFA: 77

Il cammino di qualificazione: 6° in Premier League inglese

Scorsa stagione: N/D

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: N/D

Ranking UEFA: 100

Il cammino di qualificazione: 5° in Bundesliga tedesca

Scorsa stagione: ottavi di finale (S0-3 contro Juventus)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2022/23)

Ranking UEFA: 285

Il cammino di qualificazione: 1° in First Division svedese

Scorsa stagione: N/D

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: primo turno (2007/08)/fase a gironi (2023/24)

Ranking UEFA: 49

Il cammino di qualificazione: 3° in Bundesliga austriaca

Scorsa stagione: N/D

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2019/20)

Ranking UEFA: 24

Il cammino di qualificazione: 6° in Bundesliga tedesca

Scorsa stagione: semifinali (S0-1 contro Roma)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: campione (1987/88)

Ranking UEFA: 4

Il cammino di qualificazione: 5° in Premier League inglese

Scorsa stagione: ottavi di finale di UCL (S2-6 contro Real Madrid)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: campione (1972/73, 1975/76, 2000/01)

Ranking UEFA: 104

Il cammino di qualificazione: 1° in Premier League israeliana

Scorsa stagione: fase a gironi di UCL (quarto posto)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2006/07)

Ranking UEFA: 53

Il cammino di qualificazione: 3° in Ligue 1 francese

Scorsa stagione: fase a gironi di UCL (quarto posto)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (1998/99, 2003/04, 2017/18)

Ranking UEFA: 70

Il cammino di qualificazione: 1° in Premier Division norvegese

Scorsa stagione: fase a gironi di UECL (terzo posto)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2020/21)

Ranking UEFA: 48

Il cammino di qualificazione: 3° in Super League greca

Scorsa stagione: fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (1989/90, 2004/05, 2011/12, 2016/17, 2019/20, 2020/21)

Ranking UEFA: 251

Il cammino di qualificazione: 2° in Super League greca

Scorsa stagione: terzo turno di qualificazione di UECL (S1-3 contro Slavia Praha)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1987/88, 2002/03)

Ranking UEFA: 66

Il cammino di qualificazione: 1° in Premier League azera

Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta di UECL (S1-1, 3-5dcr contro Gent)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2022/23, 2023/24)

Ranking UEFA: 255

Il cammino di qualificazione: campione di Polonia

Scorsa stagione: spareggi di UECL

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi (2023/24)

Ranking UEFA: 31

Il cammino di qualificazione: 2° in Scozia

Scorsa stagione: fase a gironi di UCL (quarto posto)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (2007/08, 2021/22)

Ranking UEFA: 48

Il cammino di qualificazione: 6° in Liga spagnola

Scorsa stagione: ottavi di finale (S1-5 contro Man United)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2005/06, 2013/14, 2021/22, 2022/23)

Ranking UEFA: 47

Il cammino di qualificazione: 4° in Ligue 1 francese

Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S3-3 4-5dcr contro Shakhtar)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2018/19)

Ranking UEFA: 10

Il cammino di qualificazione: 6ª in Serie A

Scorsa stagione: finale (S 1-1, 1-4dcr contro Siviglia)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (1990/91, 2022/23)

Ranking UEFA: 212

Il cammino di qualificazione: 2° in Super League svizzera

Scorsa stagione: N/D

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2001/02)

Ranking UEFA: 84

Il cammino di qualificazione: 1° in First Division moldava

Scorsa stagione: ottavi di finale di UECL (S1-4 contro Nizza)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: spareggi per la fase a eliminazione diretta (2021/22)

Ranking UEFA: 39

Il cammino di qualificazione: 2° in First League ceca

Scorsa stagione: fase a gironi di UECL (terzo posto)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: semifinali (1995/96)

Ranking UEFA: 106

Il cammino di qualificazione: 1° in First League ceca

Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione di UECL(S1-2 contro Viking)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1983/84, 2015/16)

Ranking UEFA: 33

Il cammino di qualificazione: 4° in Liga portoghese

Scorsa stagione: quarti di finale (S1-2 contro Juventus)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (2004/05)

Ranking UEFA: 115

Il cammino di qualificazione: 2° in Bundesliga austriaca

Scorsa stagione: fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1983/84)

Ranking UEFA: 121

Il cammino di qualificazione: vincitore Coppa di Francia

Scorsa stagione: N/D

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi (2007/08, 2009/10)

Ranking UEFA: 230

Il cammino di qualificazione: 2° in Super League serba

Scorsa stagione: N/D

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi (2023/24)

Ranking UEFA: 83

Il cammino di qualificazione: 3° in First League belga

Scorsa stagione: quarti di finale (S2-5 contro Leverkusen)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (2022/23)

Ranking UEFA: 18

Il cammino di qualificazione: 5° in Liga spagnola

Scorsa stagione: ottavi di finale (S1-2 contro Anderlecht)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: campione (2020/21)

Ranking UEFA: 36

Il cammino di qualificazione: vincitore Conference League

Scorsa stagione: vincitore UECL (V2-1 contro Fiorentina)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2021/22)

