Finale di UEFA Europa League: Atalanta - Leverkusen, conosciamo le squadre

Dopo nove mesi di gol ed emozioni, la UEFA Europa League ha raggiunto l'atto conclusivo del torneo con Atalanta e Leverkusen che si sono qualificate alla finale di Dublino.

UEFA.com traccia il profilo delle finaliste di Europa League.

Ranking UEFA: 21°

Come si è qualificato: 5ª in Serie A

Fase a gironi: prima Gruppo D

Ottavi di finale: 3-2 tot. contro Sporting CP

Quarti di finale: 3-1 tot. contro Liverpool

Semifinale: 4-1 tot. contro Marsiglia

Scorsa stagione: N/D

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1990/91, 2021/22)

Gol classici dell'Atalanta in Europa League

Giocatore chiave: Teun Koopmeiners

Osservato speciale: Giorgio Scalvini

La stagione in breve: "Affrontare l'Atalanta è come andare dal dentista" – Pep Guardiola

Ranking UEFA: 14°

Come si è qualificato: 6° in Bundesliga

Fase a gironi: primo Gruppo H

Ottavi di finale: 5-4 tot. contro Qarabag

Quarti di finale: 3-1 tot. contro West Ham

Semifinale: 4-2 tot. contro Roma

Passata stagione: semifinale (L0-1 - Roma)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (1987/88)

Xabi Alonso sulla capacità del Leverkusen di segnare gol nei minuti finali

Giocatore chiave: Florian Wirtz

Osservato speciale: Jeremie Frimpong

La stagione in breve: primo titolo in Bundesliga, ancora imbattuto e ancora non è finita.

Precisazioni e legenda

• UEFA Europa League se non specificato

• Risultati complessivi se applicabile



UCL = UEFA Champions League

UEL = UEFA Europa League

UECL = UEFA Europa Conference League

