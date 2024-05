Finale di UEFA Europa League: Atalanta - Leverkusen, conosciamo le squadre

Dopo nove mesi di gol ed emozioni, la UEFA Europa League ha raggiunto l'atto conclusivo del torneo con Atalanta e Leverkusen che si sono qualificate alla finale di Dublino.

UEFA.com traccia il profilo delle finaliste di Europa League.

Ranking UEFA: 21ª

Come si è qualificata: 5ª in Serie A

Fase a gironi: prima Gruppo D

Ottavi di finale: 3-2 tot. contro Sporting CP

Quarti di finale: 3-1 tot. contro Liverpool

Semifinale: 4-1 tot. contro Marsiglia

Scorsa stagione: N/D

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1990/91, 2021/22)

Giocatore chiave: Teun Koopmeiners

Osservato speciale: Giorgio Scalvini

La stagione in breve: "Affrontare l'Atalanta è come andare dal dentista" – Pep Guardiola

Il cammino dell'Atalanta verso la finale di Europa League: tutti i gol

Ranking UEFA: 14°

Come si è qualificato: 6° in Bundesliga

Fase a gironi: primo Gruppo H

Ottavi di finale: 5-4 tot. contro Qarabag

Quarti di finale: 3-1 tot. contro West Ham

Semifinale: 4-2 tot. contro Roma

Passata stagione: semifinale (S0-1 - Roma)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (1987/88)

Giocatore chiave: Florian Wirtz

Osservato speciale: Jeremie Frimpong

La stagione in breve: primo titolo in Bundesliga, ancora imbattuto e ancora non è finita.

Il cammino del Leverkusen verso la finale di Europa League: tutti i gol

Bilancio negli sconti diretti

10/03/2022: Atalanta - Leverkusen 3-2

17/03/2022: Leverkusen - Atalanta 0-1 (tot. 2-4)

Gli unici precedenti tra le due squadre risalgono agli ottavi di finale di Europa League 2021/22. La squadra di Gian Piero Gasperini ha vinto 3-2 in rimonta in casa all'andata. La sfida è rimasta in bilico finché Jeremie Boga non ha segnato l'unico gol della gara di una settimana dopo. Frimpong e Wirtz hanno saltato il ritorno per infortunio.

Guarda il gol della vittoria dell'Atalanta contro il Leverkusen nel 2022

Precisazioni e legenda

• UEFA Europa League se non specificato

• Risultati complessivi se applicabile



