Sorteggio fase a gironi UEFA Europa League

Finalista della passata edizione, la Roma affronterà nel Gruppo G lo Slavia Praha, lo Sheriff Tiraspol e il Servette, mentre l'Atalanta se la vedrà nel Gruppo D con Sporting CP, Sturm Graz e Rakòw Czestochowa.

Il calendario completo della fase a gironi 2023/24 di UEFA Europa League verrà confermato in seguito.

Sorteggio fase a gironi Gruppo A: West Ham (ENG), Olympiacos (GRE), Freiburg (GER), TSC Bačka Topola (SRB)

Gruppo B: Ajax (NED), Marseille (FRA), Brighton (ENG), AEK Athens (GRE)

Gruppo C: Rangers (SCO), Real Betis (ESP), Sparta Praha (CZE), Aris Limassol (CYP)

Gruppo D: Atalanta (ITA), Sporting CP (POR), Sturm Graz (AUT), Raków Czestochowa (POL)

Gruppo E: Liverpool (ENG), LASK (AUT), Union SG (BEL), Toulouse (FRA)

Gruppo F: Villarreal (ESP), Rennes (FRA), Maccabi Haifa (ISR), Panathinaikos (GRE)

Gruppo G: Roma (ITA), Slavia Praha (CZE), Sheriff Tiraspol (MDA), Servette (SUI)

Gruppo H: Leverkusen (GER), Qarabağ (AZE), Molde (NOR), Häcken (SWE)

Date partite

Prima giornata: 21 settembre 2023

Seconda giornata: 5 ottobre 2023

Terza giornata: 26 ottobre 2023

Quarta giornata: 9 novembre 2023

Quinta giornata: 30 novembre 2023

Sesta giornata: 14 dicembre 2023

Tutte le date del 2023/24

Come funziona la fase a gironi?

Le squadre di ogni girone affrontano in casa e in trasferta le stesse del girone nelle giornate 1 e 5, 2 e 6, 3 e 4.

I primi tre classificati di ogni girone proseguono l'avventura europea l'anno successivo:

• Le vincitrici dei gironi vanno direttamente agli ottavi di finale.

• Le seconde dei gironi vanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta, dove affronteranno le terze dei gironi di UEFA Champions League per un posto agli ottavi.

• Le terze vanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League dove affronteranno le seconde di quella competizione.

Procedura sorteggio

Le squadre sono state divise in quattro fasce in base al ranking. Una squadra per fascia è stata sorteggiata in ognuno degli otto gironi (A–H). Ci sono state anche alcune condizioni: nessuna squadra poteva giocare contro un club della propria federazione, e alcune squadre della stessa federazione sono state accoppiate per garantire che giocassero in orari diversi (18:45 CET e 21:00 CET) a vantaggio del pubblico televisivo.

I sorteggi sono provvisori e soggetti all'esito di indagini e/o procedimenti legali in corso e alla conferma finale da parte della UEFA.