Sorteggio fase a gironi UEFA Europa League: dov'è, quando e chi partecipa?

Il sorteggio della fase a gironi 2023/24 di UEFA Europa League si terrà venerdì 1° settembre.

Quali squadre partecipano al sorteggio della fase a gironi?

Al sorteggio prendono parte 32 squadre – 12 qualificate di diritto, dieci vincitrici degli spareggi e dieci provenienti dagli spareggi di UEFA Champions League e dal percorso Piazzate del terzo turno di qualificazione.

Brighton are in Europe for the first time Getty Images

AUT: LASK, Sturm Graz

AZE: Qarabağ

BEL: Union SG

CYP: Aris Limassol

CZE: Slavia Praha, Sparta Praha

ENG: Brighton, Liverpool, West Ham

ESP: Real Betis, Villarreal

FRA: Marseille, Rennes, Toulouse

GRE: Olympiacos

ITA: Atalanta, Roma

GER: Freiburg, Leverkusen

GRE: AEK Athens, Panathinaikos

ISR: Maccabi Haifa

MDA: Sheriff Tiraspol

NED: Ajax

NOR: Molde

POL: Raków Częstochowa

POR: Sporting CP

SCO: Rangers

SRB: TSC

SUI: Servette

SWE: Häcken

La lista è soggetta a conferma finale da parte della UEFA.

Quand'è il sorteggio della fase a gironi di Europa League?

La cerimonia inizierà alle 13:00 CET di venerdì 1° settembre.

Come funziona il sorteggio della fase a gironi?

Le 32 squadre saranno suddivise in quattro fasce in base al ranking. Le quattro fasce saranno confermate la mattina stessa del sorteggio.

Nessuna squadra può affrontare una della stessa federazione. Accoppiamenti ed eventuali restrizioni verranno comunicati prima del sorteggio.

Dove si terrà il sorteggio di Europa League?

Dopo tre anni, il sorteggio tornerà al Grimaldi Forum di Montecarlo.

Come posso guardare il sorteggio?

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta streaming su UEFA.com.

Quando verranno annunciate le date delle partite di Europa League?

Le date esatte delle partite saranno confermate dopo il sorteggio. La fase a gironi si gioca il giovedì dal 21 settembre al 14 dicembre, nella stessa serata in cui si disputano le partite della UEFA Europa Conference League, con calcio d'inizio alle 18:45 e alle 21:00 CET.

Le vincitrici dei gironi passano agli ottavi di finale. Le seconde classificate disputano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta contro le terze classificate della UEFA Champions League. Le terze classificate di ciascun girone di Europa League passano agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa Conference League, dove affronteranno le seconde classificate dei gironi di Europa Conference League per un posto negli ottavi di finale.

Quando si giocano le partite della fase a gironi di Europa League?

Prima giornata: 21 settembre

Seconda giornata: 5 ottobre

Terza giornata: 26 ottobre

Quarta giornata: 9 novembre

Quinta giornata: 30 novembre

Sesta giornata: 14 dicembre

Quand'è il prossimo sorteggio di Europa League?

Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta - al quale partecipano le seconde dei gironi e le otto provenienti dalla Champions League - si terrà il 18 dicembre.