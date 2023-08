Molten presenta il pallone ufficiale della UEFA Europa League 2023/24

Molten ha presentato il pallone ufficiale per la stagione di UEFA Europa League 2023/24, con una finitura superficiale e una texture che migliorano la traiettoria e consentono ai giocatori di effettuare passaggi e tiri più precisi.

Come nella scorsa edizione, il pallone raffigura l'onda energetica dell'Europa League, che rappresenta il cammino dei club attraverso il continente e i loro alti e bassi durante la competizione. Le due grandi onde di energia contrapposte simboleggiano le due squadre in campo in trepidante attesa del calcio d'inizio.

La tecnologia ACENTEC di Molten garantisce una copertura liscia e priva di cuciture che non può essere realizzata a mano. L'assorbimento d'acqua è ridotto al minimo e aiuta il pallone a mantenere la sua forma, per prestazioni eccezionali che non risentono delle condizioni meteorologiche avverse.

Il nuovo pallone garantirà passaggi e tiri più precisi

Molten è il fornitore ufficiale dei palloni dell'Europa League dal 2017 e ricoprirà lo stesso ruolo in UEFA Europa Conference League.

Per ulteriori dettagli sui palloni ufficiali dell'Europa League e dell'Europa Conference League, visitare il sito Molten.