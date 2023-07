Anteprima Siviglia - Independiente del Valle, UEFA CONMEBOL Club Challenge

Il Siviglia e l'Independiente del Valle si incontreranno mercoledì 19 luglio nella UEFA CONMEBOL Club Challenge.

Sevilla - Independiente del Valle in breve Quando: mercoledì 19 luglio (22:00 CEST)

Dove: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia

Cosa: UEFA CONMEBOL Club Challenge

Cosa devi sapere?

L'incontro è l'edizione pilota della Club Challenge – una partita tra i detentori della UEFA Europa League e i vincitori della Coppa Sudamericana CONMEBOL – e rientra nell'espansione della cooperazione tra la UEFA e la CONMEBOL, l'organo di governo del calcio sudamericano.

La Club Challenge è una partita unica giocata nell'arco di 90 minuti. Non ci sono tempi supplementari: in caso di parità dopo il tempi regolamentari, si va direttamente ai rigori. La sfida è considerata amichevole, perché entrambe le squadre hanno concordato sostituzioni illimitate (con tre interruzioni programmate) come da regolamento delle competizioni UEFA per club.

Il Siviglia ha battuto la Roma 4-1 ai rigori dopo un 1-1 nella finale di Europa League 2022/23 – settimo successo del club nella competizione (due Coppe UEFA, cinque Europa League). L'Independiente del Valle ha invece battuto i brasiliani del São Paulo 2-0 nella finale della Coppa Sudamericana CONMEBOL 2022, secondo titolo per i Negriazules nella competizione.

Il Siviglia si sta preparando per la stagione 2023/24, mentre l'Independiente del Valle è a metà stagione (che va da febbraio a dicembre 2023). La squadra ecuadoriana ha terminato la prima fase del campionato al primo posto e ha anche vinto il girone di Coppa Libertadores, qualificandosi agli ottavi di finale contro i colombiani del Deportivo Pereira ad agosto.

Inoltre, ha vinto la Recopa Sudamericana (l'equivalente della Supercoppa UEFA) ai rigori contro i brasiliani del Flamengo, diventando la seconda squadra ecuadoriana a conquistare il trofeo, e si è aggiudicato la Supercoppa ecuadoriana per la prima volta a febbraio.

Highlights: Siviglia - Roma 1-1 (4-1 dcr)

Scorsa stagione

Siviglia (2022/23)

12° in Liga

Quarti di finale di Coppa del Re 

Fase a gironi di Champions League

Vincitore dell'Europa League



Independiente del Valle (2022)

Terzo in Serie A ecuadoriana (classifica complessiva)

Vincitore della Coppa del'Ecuador

Fase a gironi della Coppa Libertadores

Vincitore Coppa Sudamericana



Il commento dei giocatori

Rafa Mir, attaccante Siviglia: "Non vediamo l'ora di giocare questa nuova competizione. Sarà una grande partita e giocheremo anche al Sánchez Pizjuán. È un titolo ufficiale, quindi faremo del nostro meglio per vincerlo e accontentare i tifosi. Sarebbe un bel modo di iniziare la stagione".

Ivan Rakitić, centrocampista Siviglia: "È una partita importante; affrontare una grande squadra sarà impegnativo e lo sappiamo, ma giochiamo in casa e vogliamo dare ai tifosi il benvenuto per la nuova stagione. Sarà una sfida interessante e ovviamente vogliamo vincerla. È un incentivo speciale".