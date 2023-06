Un'esperienza indimenticabile al Fan Festival di Europa League a Budapest

Non c'è niente come la UEFA Europa League, con incredibili rimonte, finali spettacolari, nuovi eroi e club che puntano alla gloria. Ma a Budapest, l'azione non c'è stata solo in campo, perché i tifosi hanno vissuto una serie di esperienze memorabili.

Il 30 e 31 maggio, in occasione del Fan Festival della UEFA Europa League, migliaia di persone provenienti da tutta Europa hanno partecipato all'evento Where Anything Can Happen. I tifosi hanno visitato la ricostruzione dello spogliatoio della Puskás Arena facendosi fotografare davanti alle magliette dei loro beniamini.

Martedì mattina c'è stata la visita di Zoltán Gera, ex nazionale ungherese e ambasciatore della finale di Europa League 2023, che ha condiviso i suoi pensieri sulla finale, sulle squadre coinvolte e sulle emozioni di questo appuntamento a Budapest. Ma Gera non era l'unica celebrità, perché Romolo, la mascotte della Roma, si è unita ai tifosi negli spogliatoi per fare altre foto.

I tifosi hanno anche avuto la possibilità di vincere premi, come i palloni ufficiali dell'Europa League, e si sono fatti tatuaggi temporanei con i simboli della Roma e del Siviglia. A disposizione anche alcuni truccatori per decorarli con i colori del loro club.

Ispirati dalla vivace street art della città, siamo stati raggiunti da Imre For, che ha dipinto una splendida tela dell'Europa League che ritrae le due finaliste, la città di Budapest e la Puskás Arena. Un fortunato vincitore ha ricevuto questa incredibile opera d'arte per ricordare questi due giorni fantastici in città.

Per chiudere il festival, il DJ tedesco AVAION ha allestito un set incredibile, scaldando la folla mentre si dirigeva allo stadio. "È stato un vero onore suonare al Fan Festival in Piazza degli Eroi", ha dichiarato AVAION. "Mi sono divertito molto!": di certo non è stato l'unico.