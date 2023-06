Analisi partita Swissquote: finale di UEFA Europa League 2023

Il Siviglia ha vinto per la settima volta in 18 anni la Coppa UEFA/UEFA Europa League, con un 4-1 ai calci di rigore contro la Roma a Budapest, grazie soprattutto a Yassine Bounou, autore di due parate decisive nella lotteria dei rigori dopo l'1-1 dei tempi supplementari.

La finale del 2023 è stata la terza consecutiva ad essere decisa ai calci di rigore. Con questo successo, il Siviglia ha allungato il record di trofei nella competizione, mentre la Roma non è riuscita a fare il bis di trofei dopo la passata UEFA Europa Conference League.

La Roma ha sbloccato il risultato al 35' con un diagonale preciso di Paulo Dybala su assist di Gianluca Mancini, che al 55' ha commesso un autogol permettendo agli spagnoli di pareggiare. Nonostante le tante occasioni, però, nessuna delle due squadre ha più segnato, portando la sfida prima ai supplementari e poi ai rigori.

I calci di rigore sono stati tirati davanti a un muro bianco composto da 13.000 tifosi venuti appositamente da Siviglia. Al termine, sono stati proprio loro a esultare per l'ennesima vittoria della loro squadra nella competizione. Gonzalo Montiel ha trasformato il rigore decisivo al secondo tentativo, dato che il suo tiro dal dischetto è stato ripetuto per un movimento anticipato del portiere avversario. Il difensore ha così suggellato il successo degli spagnoli, proprio come aveva fatto con l'Argentina nella finale della Coppa del Mondo FIFA 2022.

In questo articolo, pubblicato in collaborazione con Swissquote, gli osservatori tecnici UEFA evidenziano i dettagli tattici di una partita giocata davanti a 61.476 spettatori nella splendida cornice della Puskás Aréna.

La cronaca di Siviglia - Roma

I gol

1-0: Dybala (35')

Partito titolare a sorpresa dopo aver saltato quattro partite per un infortunio alla caviglia, Paulo Dybala ha raccolto la verticalizzazione da centrocampo di Gianluca Mancini (autore dell'assist anche nella finale di Europa Conference League della passata stagione) dopo uno scontro di gioco tra Jesús Navas e Loïc Badé, e ha trafitto il portiere con un sinistro a fil di palo.

Guarda il gol di Dybala in finale

1-1: Mancini aut. (55')

L'assistman del primo gol ha spedito inavvertitamente il pallone nella propria porta di ginocchio nel tentativo di anticipare Youssef En-Nesyri su un cross dalla destra di Jesús Navas.

Highlights: Siviglia - Roma 1-1 (4-1 dcr)

Schieramenti

Siviglia



Roma



L'analisi

La solidità difensiva della Roma è stata una costante di questa edizione e si è vista ancora meglio nelle due semifinali contro il Bayern Leverkusen. Anche a Budapest si è vista la tenuta della difesa giallorossa, come hanno spiegato tutti gli osservatori tecnici UEFA che hanno seguito la partita.

"La Roma è stata solida in difesa, concentrata e ha ridotto al minimo i pericoli del Siviglia, difendendo bene sulle palle lunghe e sui cross nel primo tempo. Il 5-3-2 era chiaro, ma qui vediamo anche la flessibilità del modulo. Lorenzo Pellegrini abbandona la sua posizione per controllare un terzino del Siviglia".

"Il Siviglia doveva provare ad allargarsi perché la Roma si è chiusa alla perfezione, raddoppiando sui portatori di palla se necessario per impedire alla squadra spagnola di creare occasioni. La Roma, con i suoi movimenti, ha persino invitato il Siviglia ad allargarsi prima di raddoppiare i suoi terzini".

"I giallorossi hanno dovuto lavorare moltissimo, correndo molto e mantenendo un pressing alto. Di conseguenza, non si sono mai esposti al contropiede, lasciando solo le briciole nel primo tempo al Siviglia".

Analisi tattica Siviglia-Roma: la solidità difensiva della Roma

La Roma ha mantenuto questa intensità per tutto il periodo iniziale. Leonardo Spinazzola ha tirato in porta già all'11', ma i giallorossi hanno sbloccato il risultato dopo un'ottima transizione.

"Tammy Abraham è sempre stato un punto di riferimento per la Roma", hanno detto gli osservatori. "Riceveva la palla, la distribuiva e correva dietro i difensori del Siviglia. Lavorava molto per chiudere gli spazi e compattare la squadra e tornava anche a difendere sui calci piazzati sfruttando la sua altezza (e quella di Nemanja Matić). Ogni giocatore della Roma era dietro la palla sui calci piazzati, ma anche il Siviglia era ben organizzato".

Quando il Siviglia ha avuto l'opportunità di crossare, la Roma aveva sempre qualcuno vicino alle maglie bianche in area di rigore. Nel primo tempo, solo il 15% dei cross del Siviglia è andato a buon fine e gli spagnoli si sono limitati a tirare dalla distanza, in particolare con Ivan Rakitić. Poiché la Roma era ben organizzata, fisicamente più forte e sufficientemente arretrata quando serviva, è stato molto difficile superarla nel primo tempo.

Il secondo punto di discussione è la prestazione del Siviglia in fase di possesso, in particolare il modo in cui Ivan Rakitić si è spostato nella posizione di falso terzino. A volte, quando si abbassava nel primo tempo, la Roma è andata subito su di lui - in linea con la sua tattica a uomo - ed è stato difficile far avanzare il pallone. Tuttavia, questo problema si è attenuato nel secondo tempo, quando il croato ha goduto di più spazio e i terzini del Siviglia potevano arretrare.

Analisi tattica di Siviglia-Roma: Rakitić fa il "falso terzino"

"Il Siviglia non è stato il classico Siviglia con i suoi inserimenti degli attaccanti, perché non funzionavano", è stata un'osservazione. "Ha anche provato a partire in contropiede, ma si è scontrato con un solido blocco difensivo e un reparto protetto da Matić. Nel secondo tempo ha dovuto cambiare mentalità, giocando più in velocità per allungare la Roma e portare Erik Lamela in posizione migliore: la mossa ha funzionato. Ha giocato più o meno come contro la Juventus in semifinale, dunque era preparato ad affrontare un'italiana in finale".

Il Siviglia ha anche iniziato a conquistare più seconde palle. "Questo perché non aveva molti giocatori in area e perché la Roma respingeva tanti palloni di testa, soprattutto con Chris Smalling".

La squadra di José Luis Mendilibar era stata spinta sulle fasce dalla Roma nel primo tempo, con scarsi risultati perché non riusciva a sfondare la retroguardia giallorossa e crossare da davanti alla difesa.

"La situazione è cambiata nel secondo tempo, quando il Siviglia ha allungato il gioco e si è trovato in posizione migliore per crossare", ha commentato un osservatore tecnico. "Una posizione e un cross del genere da parte di Jesús Navas hanno portato al gol del pareggio. La Roma ha faticato a chiudere gli spazi e ha avuto molte difficoltà a mantenere l'intensità del primo tempo".

Analisi tattica Siviglia-Roma: gli aggiustamenti del Siviglia

"Jesús Navas ha giocato più avanti nella ripresa e, minuto dopo minuto, il forcing del Siviglia e il maggior possesso palla (64%) hanno fatto aumentare le distanze tra i giocatori della Roma: questo ha permesso a Rakitić di sfruttare gli spazi e di proporre una varietà di palloni nell'ultimo quarto di campo. Il Siviglia era alla ricerca di più soluzioni per superare la Roma, soprattutto nel secondo tempo, e la posizione larga di Rakitić ha aiutato".

Il Siviglia è stato più efficace con le combinazioni sulle fasce nella ripresa. Ha approfittato di più degli uno contro uno e, tramite una combinazione, si è procurato un rigore al 75 ', poi annullato dal VAR. Il Siviglia si è avvicinato di più alla porta della Roma, anche perché i giallorossi erano più arretrati.

"Il Siviglia ha crossato molto, con scarso successo, contro una difesa così forte, ma un cross ha portato al gol". Il gol è valso la parità, almeno fino ai rigori.

Analisi tattica Siviglia-Roma: le combinazioni del Siviglia sulle fasce

Le parole dal campo

José Luis Mendilibar, allenatore Siviglia: "Quando hanno segnato, pensavamo che sarebbe stato molto difficile pareggiare, ma il gol è arrivato presto nella ripresa e ci ha dato la forza per continuare, fino a vincere".

José Mourinho, allenatore Roma: "Ho vinto cinque finali e ho perso questa, ma torno a casa orgoglioso. I ragazzi hanno dato tutto. Siamo attaccati alla maglia e prendiamo le cose seriamente, con umiltà. Ognuno reagisce come vuole: qualcuno piange, altri no. La verità è che siamo tutti molto tristi, con o senza lacrime".

Rakitić su un trionfo "incredibile"

Chris Smalling, difensore Roma: "È una grande delusione. Quando ci sono i rigori, è difficile perdere. Eravamo determinati a vincere e abbiamo dato tutto. Dobbiamo cercare un'altra possibilità la prossima stagione. Mourinho era molto orgoglioso di noi a fine partita. Ha detto che siamo sempre stati uniti e che dobbiamo essere forti perché si vince e si perde insieme".

Yassine Bounou, portiere Siviglia: "Ho passato molti momenti come questo e ho capito che bisogna essere molto calmi per affrontarli. Anche i miei compagni mi danno molta calma e sicurezza. Congratulazioni a tutti i ragazzi e a tutta Siviglia. Quest'anno è stato ricco di emozioni, tra i Mondiali e oggi. A volte non capisci veramente cosa sta succedendo. Ho sempre detto che sono un uomo di questo club, pronto a difendere il Siviglia. Mendilibar si fidava di me e io volevo ripagare la sua fiducia".