La UEFA Europa League 2022/23 in numeri

1 Cristiano Ronaldo ha segnato il suo primo gol in Europa League nella vittoria per 2-0 del Manchester United contro lo Sheriff nella fase a gironi. L'unica precedente apparizione dell'attaccante portoghese in questa competizione era avvenuta con lo Sporting CP nella Coppa UEFA 2002/03.

2 La Roma ha raggiunto negli ultimi due anni tante finali di competizioni UEFA quante ne aveva raggiunte nel resto della sua storia prima della passata edizione (Coppa dei Campioni 1984, Coppa UEFA 1991).

3 Tre giocatori hanno realizzato triplette nell'Europa League 2022/23: Vitinha (Union Saint-Gilloise - Braga 3-3), Kevin Volland (Monaco - Crvena zvezda 4-1) e Ángel Di María (Nantes - Juventus 0-3).

4 Si è registrato un numero record di partite decise ai calci di rigore: negli spareggi a eliminazione diretta, il Leverkusen ha battuto il Monaco e lo Shakhtar il Rennes, mentre negli ottavi di finale lo Sporting CP ha steso l'Arsenal, concludendo col successo del Siviglia sulla Roma in finale.

4 Nel cammino verso la finale di Europa League, la Roma ha perso quattro partite, tutte con un solo gol di scarto: contro Ludogorets, Betis, Salisburgo e Feyenoord.

5 L'Union Berlin ha recuperato le due sconfitte iniziali con cinque partite consecutive senza subire gol: tutte e sei le partite del girone sono finite 1-0!

6 Il Feyenoord ha eguagliato due volte il margine più ampio di vittoria in una partita di Europa League quando ha battuto lo Sturm Graz per 6-0 nella fase a gironi e lo Shakhtar per 7-1 negli ottavi di finale.

6 Per la sesta stagione consecutiva, le ambizioni europee del Manchester United sono state stroncate da avversari spagnoli. Il Siviglia è responsabile per metà, avendo estromesso lo United dall'Europa nel 2017/18, nel 2019/20 e di nuovo nel 2022/23.

6 Victor Boniface dell'Union Saint-Gilloise e Marcus Rashford del Manchester United, hanno chiuso questa edizione al primo posto della classifica marcatori: con sei gol; con questo bottino, i due non avrebbero vinto il premio di capocannoniere in nessuna delle precedenti edizioni di Europa League.

7 Il Siviglia ha vinto sette finali (e semifinali) su sette di Coppa UEFA/Europa League.

Guarda il Siviglia sollevare il trofeo dell'Europa League

12 Il Siviglia non perde in casa contro un'avversaria non spagnola in Europa League, qualificazioni incluse, da 12 anni, da quando il Porto, poi vincitore di quell'edizione, l'ha eliminato per i gol in trasferta negli ottavi di finale del 2010/11.

24 Il Ferencváros ha vinto il proprio girone diventando la prima squadra ungherese a raggiungere gli ottavi di Europa League. L'Ungheria è diventata così la 24ª nazione diversa ad essere rappresentata in questa fase.

41 L'esterno del Real Betis, Joaquín, ha stabilito nuovi record in questa stagione diventando il marcatore più anziano dell'Europa League (41 anni e 56 giorni) e il giocatore di movimento più anziano (41 anni e 238 giorni).

62 Con 62 anni e 78 giorni, Mendilibar è diventato l'allenatore più anziano a vincere l'Europa League, battendo il precedente record di Maurizio Sarri (60 anni e 139 giorni).

69 Rui Patrício, portiere titolare della Roma in 14 partite su 15, detiene il record di gare giocate in Europa League (dalla fase a gironi alla finale) con 69.

90.255 Il record di presenze in Europa League è stato battuto nel 2-2 del Barcellona con il Manchester United al Camp Nou negli spareggi per la fase a eliminazione diretta.