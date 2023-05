Gli spunti tattici di questa stagione

La UEFA redige relazioni tecniche per ognuna delle sue competizioni per nazionale e per club. Queste relazioni si basano sulle osservazioni effettuate dai più importanti allenatori durante le partite, nonché sulle valutazioni del team di analisti. Tali report illustrano le principali tendenze e innovazioni tattiche di ogni stagione, oltre a fornire un resoconto statistico completo, e sono disponibili gratuitamente su uefatechnicalreports.com subito dopo la fine della stagione. Ecco alcune brevi spunti degli osservatori tecnici.

Le opzioni dello United

Dopo il 2-2 dell'andata al Camp Nou, nel ritorno all'Old Trafford lo United è andato sotto di un gol ma ha trovato la forza per pareggiare e vincere 2-1 in rimonta qualificandosi ai danni del Barcellona. La squadra di Erik ten Hag ha faticato nel primo tempo all'Old Trafford, dove il Barça ha effettuato costantemente la rotazione dei suoi centrocampisti centrali, superando con successo il sistema di marcatura a uomo che lo United aveva usato con buoni risultati all'andata. In svantaggio per 1-0 all'intervallo, Ten Hag ha provato a dare una scossa al suo United e ha inserito Antony spostando Marcus Rashford all'interno per un approccio più diretto.

"Serviva maggiore velocità", ha spiegato Ten Hag. "Antony è coraggioso. Quello che ha fatto nel secondo tempo era ciò di cui avevamo bisogno: la sua corsa partendo da dietro e i suoi dribbling". La velocità di Antony e Rashford ha aiutato lo United a superare la linea difensiva alta del Barcellona e questo, unito a una maggiore intensità nel pressing, ha costituito la base della vittoria in rimonta. Non a caso è stato proprio Antony a segnare il gol della vittoria, il 19° segnato da un sostituto dello United nel 2022/23, sottolineando così l'importanza di avere ampie scelte nel corso di una partita.

Man United - Bercellona: l'analisi tattica

Manovra senza punti di riferimento

Lo Sporting CP ha iniziato gli ottavi di finale contro l'Arsenal da chiara sfavorita. Al termine della gara di ritorno però a sorridere è stata la formazione portoghese, che ha eliminato un Arsenal in corsa per vincere la Premier League, grazie a una prestazione magistrale. La squadra di Rúben Amorim nella trasferta di Londra non ha dato punti di riferimento agli avversari che si sono ritrovati spesso a inseguire uscendo fuori dalle proprie posizioni.

Nel muovere la palla in avanti, lo Sporting ha dominato grazie alle sue combinazioni centrali fluide, ai movimenti intelligenti e alle rotazioni in campo aperto, creando sovraccarichi per garantire all'uomo in possesso più opzioni di passaggio. Come ha spiegato l'osservatore tecnico UEFA, l'Arsenal "ha avuto difficoltà a far fronte ai movimenti, alle combinazioni e all'abilità tecnica dello Sporting". Allo stesso modo, gli ospiti si sono dimostrati duttili dietro, in grado di passare da un blocco basso a un pressing alto o viceversa nel giro di pochi secondi. In questo modo, hanno potuto togliere pressione all'ultima linea di difesa o formare un blocco compatto in profondità, a seconda delle necessità.

Analisi tattica: Arsenal - Sporting CP

Disciplina tattica

Nei quarti di finale, lo Sporting ha incontrato a Lisbona una Juventus che è riuscita a spegnere il potenziale offensivo della squadra. In vantaggio di un gol dopo l'andata, nel ritorno la Juve si è affidata alla sua suprema organizzazione difensiva ottenendo un prezioso 1-1 in trasferta che è valsa la qualificazione. Nel ritorno la Juve ha cercato di limitare l'uso dei terzini da parte dello Sporting facendo in modo che gli esterni bianconeri esercitassero pressione sui centrali larghi dei padroni di casa. Gli osservatori tecnici UEFA hanno notato come Ángel Di María lo abbia fatto spesso e bene, fin dal primo minuto.

Anche il trio di centrocampo mobile degli ospiti ha svolto un ruolo fondamentale, esercitando pressione in aree ampie quando necessario, consentendo ai terzini di rimanere in contatto con il resto della retroguardia. In più i bianconeri hanno lavorato duramente per schermare i passaggi centrali, con Adrien Rabiot e Manuel Locatelli particolarmente attenti alle direttive imposte da Massimiliano Allegri.

I bianconeri così sono passati presto in vantaggio e non si sono fatti prendere dal panico quando la squadra di casa ha pareggiato. Al contrario, sono rimasti compatti e disciplinati, hanno abbassato il baricentro chiudendosi dietro e hanno gestito il risultato. Ciò è dovuto in gran parte al dominio di Locatelli al centro, che ha contribuito a far scorrere il tempo e spezzare il ritmo d'attacco dello Sporting.

Sporting CP - Juventus: la battaglia per il centrocampo

I falsi esterni

Una delle caratteristiche principali della vittoria per 1-0 della Roma contro il Leverkusen nella semifinale d'andata è stato l'uso di quelli che l'osservatore UEFA ha definito "falsi terzini". Con i terzini del Leverkusen che hanno cercato di controllare le loro controparti, i centrocampisti della Roma, Lorenzo Pellegrini ed Edoardo Bove, sono stati ruotati nelle corsie esterne, consentendo così ai veri terzini, Zeki Çelik e Leonardo Spinazzola, di accentrarsi nella mediana per ricevere il pallone e avanzare.

Questo è stato solo un esempio di come i giallorossi abbiano utilizzato i loro difensori in modo creativo. L'allenatore José Mourinho aveva parlato in precedenza della necessità di "equilibrio e controllo tattico", e la sua squadra ha raccolto la sfida. Passando da un 3-5-2 a un 5-3-2, la Roma ha avuto appena il 38% di possesso palla, ma ha impedito al Leverkusen di impostare a testa alta grazie alle incursioni di Gianluca Mancini che ha disturbato la manovra avversaria. La Roma ha riconquistato il possesso 16 volte in questo modo, contenendo il Leverkusen lontano dalla propria porta fino a quando non ha riconquistato il pallone.

Analisi tattica: il Leverkusen prova ad allungare la Roma