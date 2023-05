La guida di Zoltán Gera alla finale di UEFA Europa League a Budapest

"Budapest è speciale", afferma Zoltán Gera, ambasciatore della finale di UEFA Europa League, mentre esplora la capitale ungherese con il partner ufficiale Enterprise Rent-A-Car.

Oggi 44enne, l'ex centrocampista ungherese si è trasferito per la prima volta in città nel 2000 dal Pécs, la squadra della sua città. "Arrivare a Budapest è stato un grande cambiamento per me; ero in una grande città e in una grande squadra", spiega. "Giocavo nel Ferencváros."

Anche se ha lasciato il club per trasferirsi in Inghilterra nel 2004, Gera è tornato regolarmente a Budapest con la nazionale, con cui ha segnato 26 gol in 97 presenze. Ai tempi, la rappresentativa giocava al Nepstadion, sostituito dalla Puskás Aréna nel 2017.

Leggi la guida alla finale di Europa League

Per esplorare la città, Gera consiglia di partire dalla centrale Piazza degli Eroi (Hősök tere). "Qui ci sono le statue degli eroi ungheresi e alcuni musei. Dietro di noi c'è un bel bar e anche un grande zoo", spiega. "Poi c'è il parco con i campi da calcio pubblici. Per noi è un posto speciale".

Merita una visita anche il Grande mercato coperto (Nagycsarnok o Vasarcsarnok). "Se ti piace cucinare, devi assolutamente iniziare da qui", dice Gera. L'ex giocatore consiglia anche di assaggiare alcune specialità ungheresi, magari non prima di giocare una partita. "Ci piacciono i cibi pesanti", spiega. "Ci sono molti tipi di salsicce, ma sono da provare anche le zuppe come il famosissimo gulasch".