Le partite più belle di Europa League 2022/23: qual è stata la tua preferita?

Come sempre, in UEFA Europa League 2022/23 ci sono stati gol, spettacolo ed emozioni. UEFA.com ha scelto sei partite memorabili che ci hanno tenuto col fiato sospeso fino all'ultimo: vota la tua preferita!

Ferencváros - Trabzonspor 3-2 (08/09/2022, Gruppo H)

Tokmac Nguen porta in vantaggio la formazione ungherese dopo soli cinque minuti, ma l'espulsione di Eldar Ćivić al 16' costringe il Ferencváros a restare con un uomo in meno per quasi tre quarti di gara. Al 29' i padroni di casa raddoppiano con Adama Traoré ma al 39' Maxi Gomes accorcia le distanze. Prima dell'intervallo, Nguen fissa il risultato sul 3-1. Nella ripresa Umut Bozok ridà speranza agli ospiti che però non completano la rimonta.

Momento memorabile: il tiro al volo di Umut Bozok su lancio di Maxi Gómez, che dà vita a un finale al cardiopalma.

Omonoia - Manchester United 2-3 (06/10/2022, Gruppo E)

Karim Ansarifard finalizza un contropiede letale nel primo tempo portando in vantaggio i padroni di casa a Nicosia. Erik ten Hag nella ripresa corre ai ripari e fa entrare Marcus Rashford e Anthony Martial che portano in vantaggio per 2-1 gli ospiti. Gli inglesi vanno sul 3-1 con Rashford su assist di Cristiano Ronaldo, ma poco dopo Nikolas Panagiotou segna la rete del 3-2 che resiste nonostante gli assalti nel finale dell'Omonia.

Momento memorabile: la rete iniziale di Ansarifard che manda in visibilio il pubblico di casa.

Union Saint-Gilloise - Braga 3-3 (13/10/2022, Gruppo D)

La tripletta nel primo tempo di Vítinha non basta al Braga per portare a casa i tre punti nella sfida di Leuven. Dopo l'1-0 di Vitinha, i padroni di casa pareggiano col 22enne Victor Boniface. Gli ospiti si portano sul 3-1 ma dopo quattro minuti dalla ripresa, Dante Vanzeir fa il 3-2. La seconda rete personale di Boniface verso l'ora di gioco permette all'Union SG di completare la rimonta e mantenere tre punti di vantaggio in vetta al girone.

Momento memorabile: la rete di testa di Boniface nel secondo tempo su un fantastico assist di Loïc Lapoussin.

Fenerbahçe - Rennes 3-3 (27/10/2022, Gruppo B)

Il Rennes si porta sul 3-0 a Istanbul con la doppietta di Amine Gouiri e il gol di Martin Terrier. Enner Valencia accorcia prima dell'intervallo ma la gara resta sul 3-1 fino all'82', quando la punizione di Miha Zajc accorcia ulteriormente lo svantaggio. A due minuti dalla fine, Emre Mor segna il 3-3 definitivo che permette al Fenerbahçe di restare in vetta in vista dell'ultima giornata.

Momento memorabile: la fantastica punizione del 3-2 di Zajc che dà la spinta finale al Fener.

AEK Larnaca - Dynamo Kyiv 3-3 (27/10/2022, Gruppo B)

Nell'altra partita del Gruppo B, fioccano ancora gol ed emozioni. Dopo un primo tempo terminato 1-1 con le reti di Omri Altman per l'AEK e di Vladyslav Vanat per la Dynamo, la gara si accende nella ripresa. Rafael Lopes e Omri Altman portano i padroni di casa sul 3-1, ma nei minuti finali gli ospiti pareggiano grazie alla doppietta di Denys Garmash.

Momento memorabile: il gol in acrobazia di Altman è una perla di rara bellezza.

Man United - Barcellona 2-1, 4-3 tot. (23/02/23, ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta)

Highlights: Man United - Barcellona 2-1

Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta vedono affrontarsi due squadre più abituate alla UEFA Champions League. Dopo un divertente 2-2 all'andata a Barcellona, la squadra catalana passa in vantaggio al ritorno grazie a un rigore di Robert Lewandowski, ma Fred pareggia dopo l'intervallo e una bordata di Antony suggella la vittoria dei Red Devils.

Momento memorabile: il tiro in controbalzo di Antony è un capolavoro di freddezza e precisione.

Highlights: Union Berlin - Union SG 3-3

Dopo essersi affrontate due volte nella fase a gironi, le squadre si apprestano alla "reUnion" agli ottavi. L'Union SG si porta in vantaggio tre volte con due gol di Boniface e una rete di Yorbe Vertessen, ma l'Union tedesca reagisce puntualmente con Josip Juranović, Robin Knoche e Sven Michel. Alla fine passerà il turno l'Union belga grazie a un 3-0 al ritorno in casa.

Momento memorabile: la splendida punizione a giro di Juranović non dà scampo ad Anthony Moris (Union SG).

Highlights: Arsenal - Sporting CP 1-1 (3-5 dcr)

Dopo un 2-2 a Lisbona, l'Arsenal vede la qualificazione grazie a un gol di potenza di Granit Xhaka al 19'. Nella ripresa, però, i Gunners vengono sorpresi da un tiro dalla lunghissima distanza di Pedro Gonçalves, che punisce Aaron Ramsdale. Alla fine si va ai rigori e il protagonista assoluto è il portiere ospite Antonio Adán.

Momento memorabile: il gol di Pedro Gonçalves, un vero lampo di genio.

Highlights: Roma - Feyenoord 4-1

Dopo aver perso l'andata per 1-0, la Roma di José Mourinho deve fare ricorso alla mentalità vincente vista l'anno scorso contro il Feyenoord nella finale di Conference League. I gol di Leonardo Spinazzola e Paulo Dybala prima e dopo quello di Igor Paixão portano l'incontro ai supplementari e la Roma riesce finalmente a trionfare grazie alle reti di Stephan El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini.

Momento memorabile: il gol di Dybala allo scadere porta la gara ai supplementari.

Highlights: Sevilla - Man United 3-0

Il Manchester United sembrava favorito per questa sfida, mentre il Siviglia zoppica in campionato. I sei volte vincitori del torneo, però, rimangono sempre pericolosi e, dopo un 2-2 a Manchester, non lasciano scampo ai Red Devils nella gara di ritorno, vincendo con una doppietta di Youssef En-Nesyri e un gol Loïc Badé.

Momento memorabile: la lucidità di En-Nesyri nel segnare da fuori area dopo un regalo del portiere David de Gea.