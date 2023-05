Analisi partita Swissquote: Leverkusen - Roma

Dopo la vittoria della Roma per 1-0 nella semifinale di andata con gol di Edoardo Bove, la squadra di Xabi Alonso deve vincere per impedire ai giallorossi di raggiungere la seconda finale UEFA consecutiva dopo quella di UEFA Europa Conference League dell'anno scorso.

La Roma deve sopportare l'intenso forcing del Leverkusen, che ha il 72% di possesso palla e 17 tiri in porta. I giallorossi, per contro, concludono a rete una sola volta e vedono ammonirsi otto giocatori. Sperando di raggiungere la prima finale europea dopo quella di Champions League 2002, il Leverkusen attacca fin dall'inizio e l'attaccante Moussa Diaby colpisce subito una traversa, ma la squadra di Alonso non riesce a prevalere. Ora, Mourinho ha la possibilità di vincere la sesta coppa europea da allenatore e si prepara per la finale contro il Siviglia a Budapest. La Roma ha vinto 11 delle ultime 12 sfide a eliminazione diretta UEFA.

In questo articolo offerto da Swissquote, gli osservatori tecnici UEFA individuano i principali dettagli tattici di una partita giocata davanti al folto pubblico della BayArena.

Moduli

Leverkusen



Roma



La partita

"La Roma aveva un piano gara molto chiaro – spiega l'osservatore tecnico UEFA –. Voleva difendere solidamente e non dare la possibilità di contrattaccare all'avversario. La prestazione difensiva è stata disciplinata e ogni giocatore conosceva bene il suo ruolo. La squadra si è chiusa nella propria metà campo, lasciando l'iniziativa agli avversari".

L'osservatore tecnico prosegue: "Il Leverkusen è partito bene e ha dominato il possesso palla per tutta la partita, con il solito approccio dinamico. I suoi attacchi erano sistematici, ma non gli è stato permesso di creare contropiedi perché la Roma è rimasta molto equilibrata. Il Leverkusen ha invece utilizzato combinazioni e penetrazioni dalla metà campo e cross dalle fasce per cercare di scardinare la difesa giallorossa".

Analisi tattica Europa League: la Roma difende con il 5-3-2

Il primo video illustra il blocco difensivo della Roma in fase di non possesso, con un 5-3-2 molto utile per resistere agli implacabili attacchi del Leverkusen. Le prime due clip evidenziano le distanze corte, appena otto metri, tra attaccanti e centrocampisti, che a loro volta sono a otto metri dai difensori.

Anche i centrocampisti rimangono molto stretti, per limitare le combinazioni del Leverkusen nella zona centrale: lo si vede soprattutto quando la Roma recupera palla.

Il secondo video mostra ancora il 5-3-2 della Roma in fase di non possesso. Il Leverkusen tenta di sfruttare l'ampiezza con i terzini; il centrocampo degli ospiti è stretto, ma riesce comunque a frustrare gli avversari. Il pressing dei giallorossi e la loro compattezza costringe il Leverkusen a tirare dalla distanza.

Analisi tattica Europa League: il Leverkusen prova ad allungare la Roma

"Il 5-3-2 della Roma non è cambiato, né è cambiata la sua tattica durante la partita – spiega l'osservatore tecnico UEFA –. Quando attacca, lo fa con una transizione veloce, ma non impegna più di quattro giocatori in avanti e rimane con almeno sei giocatori dietro la palla".

Importante anche il portiere Rui Patrício, che apre il gioco con una palla lunga per Tammy Abraham. Sette giocatori del Leverkusen totalizzano più di 75 tocchi di palla; nessun giocatore della Roma ne effettua più di 47.

"In fase di possesso, l'idea era di passare velocemente ad Abraham, con i centrocampisti offensivi a supportarlo e il numero 11 [Andrea Belotti] ad attaccare la profondità – spiega l'osservatore tecnico UEFA –. Per quanto riguarda l'attacco, non c'è stato quasi nulla da dimostrare e le occasioni si sono ridotte al minimo. La Roma non ha effettuato un solo tentativo in porta, contro i sei del Leverkusen, e non ha conquistato un corner contro i cinque dei padroni di casa".

Il Leverkusen ha fatto tutto tranne segnare davanti a 30.210 spettatori. In fase di non possesso ha pressato alto e in velocità, difendendo efficacemente sui lanci lunghi della Roma. Il portiere ha servito i difensori centrali, che hanno costruito le manovre offensive passando per il centrocampo, mentre gli attaccanti godevano di libertà di movimento.

Verso la finale di Europa League: tutti i gol della Roma

"Gli attaccanti del Leverkusen hanno tentato più volte di penetrare da soli la difesa - commenta l'osservatore tecnico UEFA -. Ci sono state manovre efficaci sulle fasce da parte dei terzini, che hanno servito molti cross ed effettuato buone combinazioni con gli attaccanti. Il Leverkusen ha applicato il 3-4-3 fino al 79 ', ma poi è passato al 2-2-4-2 per cercare di segnare negli ultimi dieci minuti.

"Sul piano difensivo, il Leverkusen è stato forte ed efficace e ha ridotto al minimo le occasioni da gol della Roma. La mentalità e l'organizzazione difensiva del Leverkusen sono state eccellenti, mentre l'attacco è stato equilibrato, disciplinato ed efficace".

"La Roma voleva chiaramente difendere il vantaggio dell'andata e arrivare in finale", conclude l'osservatore tecnico UEFA dopo aver visto i giallorossi raggiungere la quarta finale UEFA dopo quella di Coppa dei Campioni 1983-84, Coppa UEFA 1990-91 ed Europa Conference League 2021/22. "Ha raggiunto questo risultato grazie a un'eccellente prestazione difensiva e un'ottima intesa tra i giocatori, che si sono coperti a vicenda".