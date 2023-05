Siviglia - Juventus 2-1 (tot.3-3): sconfitta in rimonta per i Bianconeri, addio Budapest

Un siluro di Suso e un colpo di testa di Erik Lamela - due vecchie conoscenze della Serie A - condannano la Juventus, che dopo essere passata in vantaggio sul campo del Siviglia con Dušan Vlahović subisce la rimonta andalusa. Sfuma il sogno finale per la squadra di Massimiliano Allegri, che si inchina ai cinque volte vincitori della UEFA Europa League.

I momenti chiave 24' Szczęsny salva sulla linea su Ocampos

33' Kean colpisce il palo

65' Vlahović porta avanti la Juventus

72' Suso pareggia dalla distanza

95' Lamela firma il raddoppio spagnolo

115' Acuña espulso per somma di ammonizioni

Sospinto dalla marea rossa sugli spalti, il Siviglia parte caricando a testa bassa e schiaccia la Juventus nella propria tre quarti. I Bianconeri hanno bisogno di una decina di minuti per entrare in partita, poi iniziano a macinare gioco e vanno per primi vicini al vantaggio su azione da corner con Federico Gatti, l'uomo della provvidenza nella sfida di andata: il colpo di testa del difensore sembra vincente, ma Yassine Bounou si supera e gli nega il gol.

Poco dopo, sul fronte opposto, Wojciech Szczęsny è altrettanto miracoloso nel neutralizzare un velenoso colpo di testa in tuffo di Lucas Ocampos. Si gioca ad un'azione per parte e Ángel Di María, lanciato in contropiede da Adrien Rabiot, spreca a tu per tu con Bounou tentando un improbabile pallonetto. Neanche il tempo di respirare e tocca di nuovo a Szczęsny, che toglie dal sette un siluro dalla distanza di Marcos Acuña.

È poi il turno di Kean, partito titolare a sorpresa: l'attaccante azzurro, liberatosi nel cuore dell'area, lascia partire un destro a incrociare che sbatte sul palo lontano. Poco dopo la Juve perde Fagioli per infortunio, con Leandro Paredes che subentra, ma non si scompone e anzi troverebbe il gol del vantaggio con Rabiot. La rete, però viene annullata dal VAR per un fuorigioco di Manuel Locatelli. Si va così al riposo a reti bianche, al termine di 45' vibranti e spettacolari.

Come già accaduto in avvio di partita, il Siviglia parte forte anche in avvio di ripresa e la Juve si schiaccia. E come nel primo tempo è di nuovo la Juve ad andare vicina al gol per prima: contropiede e sinistro di Rabiot che esce di un soffio sul secondo palo. Ci prova anche Bremer, di testa, e il pallone sibila fuori di un niente.

Allegri annusa il momento e decide di spingere: dentro la coppia Dušan Vlahović-Federico Chiesa. E al primo tocco il serbo sblocca la sfida: tocco sotto delizioso e Juve avanti nella tana del Siviglia. I padroni di casa però reagiscono subito. Dentro due vecchie conoscenze del calcio italiano come Suso ed Erick Lamela ed è proprio l'ex Milan a trovare quasi immediatamente il pareggio con un violento sinistro dal limite dell'area.

Il pareggio rinvigorisce la squadra di casa, che torna a spingere forte. Suso, su punizione, Bryan Gil e Youssef En-Nesyri, di testa, impegnano Szczęsny, che si supera sul colpo di testa dell'attaccante marocchino. Il fortino della Juve regge e al triplice fischio la sfida è in parità: si prosegue ai supplementari.

In avvio di extra time Vlahović e Chiesa falliscono due buone chance. E il Siviglia punisce l'imprecisione bianconera: Lamela, di testa, firma il raddoppio spagnolo su cross da sinistra di Gil.

Allegri si gioca il tutto per tutto mandando in campo anche Arkadiusz Milik e nel frattempo il Siviglia resta in dieci per l'espulsione di Marcos Acuña, ma l'assalto bianconero non produce risultati: la corsa della Juve si ferma in Andalusia, per il Siviglia c'è l'ennesima finale di UEFA Europa League.

Siviglia: Bounou; Jesús Navas (Gómez 106'), Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitić; Ocampos (Lamela 70'), Óliver Torres (Suso 62'), Bryan Gil (Montiel 100'); En-Nesyri.

Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado (Milik 106'), Fagioli (Paredes 41'), Locatelli (Miretti 86'), Rabiot, Iling-Junior (Kostić 86'); Di María (Chiesa 63'); Kean (Vlahović 63')