Leverkusen-Roma 0-0 (and. 0-1): i Giallorossi resistono, è finale

Dopo Tirana, ecco Budapest. La Roma resiste nella "tana" del Leverkusen e si qualifica per la finale di UEFA Europa League, la seconda finale europea consecutiva dopo quella - vittoriosa - di UEFA Conference League di un anno fa. Ai Giallorossi basta lo 0-0 alla BayArena nella semifinale di ritorno, dopo il successo di misura di una settimana fa all'Olimpico. Il 31 maggio la squadra di José Mourinho contenderà al Siviglia il trofeo.

Momenti chiave 1': Pellegrini calcia a lato da posizione favorevole

11': Diaby colpisce la traversa con un gran tiro

21': Demirbay trova pronto Rui Patrício

67': Il centrocampista deve ancora fare i conti con il portiere della Roma

81': Azmoun sfiora il vantaggio con un tiro che lambisce il palo

La partita in breve: i Giallorossi e lo Special One si ripetono

Diaby colpisce la traversa per il Leverkusen con una grande conclusione AFP via Getty Images

La Roma conferma lo stesso schieramento di una settimana fa, con il "doppio centravanti": Tammy Abraham e il "Gallo" Andrea Belotti sono nell formazione titolare. Arriva subito una chance in avvio: il destro di capitan Lorenzo Pellegrini sulla sponda dell'attaccante inglese, però, termina a lato. Ben presto, comunque, i tedeschi prendono il sopravvento.

Il più pericoloso è il francese Moussa Diaby, che al termine di una splendida transizione in velocità dei padroni di casa colpisce una clamorosa traversa a Rui Patrício battuto.

Proprio il portiere portoghese è più volte impegnato dai giocatori di Xabi Alonso, ma il nuimero 1 se la cava sempre alla grande. In particolare su Kerem Demirbay, che ne esalta le qualità. Il primo tempo finisce senza reti, con Mourinho costretto a sostituire per problemi fisici Leonardo Spinazzola: al suo posto entra Nicola Zalewski.

La ripresa si apre con un altro cambio - Georginio Wijnaldum al posto di uno spento Belotti - ma i Giallorossi sembrano contenere meglio gli attacchi dei tedeschi. E' comunque una serata di sofferenza, la linea dei Giallorossi è bassissima e nel finale la pressione del Leverkusen aumenta: ma Rui Patrício è in serata di grazia. Il numero 1, infatti, dice di no ancora a Demirbay prima che Gianluca Mancini si rifugi in calcio d'angolo.

Ci provano anche Jonathan Tah, con una conclusione deviata da uno splendido Nemanja Matić che termina fuori di un soffio, e Azmoun, che non trova la specchio della porta da posizione favorevole: il Leverkusen, che sognava una finale europea a 21 dall'ultima raggiunta, ci prova in tutti i modi ma non riesce a passare.

La Roma fa festa grande, il 31 maggio si giocherà il trofeo contro il Siviglia, squadra "specialista" della competizione. Alla Puskás Aréna ci sarà in palio un back-to-back da favola.

Leverkusen-Roma 0-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

Lothar Matthäus, RTL "Il Leverkusen ha giocato bene e con molto ritmo. Deve essere orgoglioso del modo in cui la squadra ha giocato".

I giocatori della Roma festeggiano con Mourinho al fischio finale AFP via Getty Images

Statistiche chiave

Il Leverkusen non ha mai vinto nelle ultime cinque partite contro la Roma.

La Roma ha raggiunto la seconda finale in una competizione UEFA per club con Mourinho come allenatore; ne aveva raggiunte altrettante in tutta la sua storia prima dell'arrivo dell'allenatore portoghese.

I Giallorossi hanno raggiunto l'epilogo di questo torno per la prima volta dalla stagione 1990/91, quando persero in finale contro l'Inter.

La Roma si è qualificata in 11 delle ultime 12 sfide europee a eliminazione diretta cui ha preso parte.

Formazioni

Leverkusen: Hrádecký; Tapsoba, Tah (Amiri 86'), Hincapie; Frimpong, Palacios (Hložek 80'), Demirbay, Bakker (Adli 73'); Wirtz, Diaby; Azmoun All. Xabi Alonso

Roma: Rui Patrício; Mancini, Cristante, Ibañez; Zeki Çelik (Smalling 78'), Bove, Matić, Pellegrini, Spinazzola (Zalewski 34'); Belotti (Wijnaldum 46'), Abraham All. Mourinho