Swissquote Match Analysis: Roma - Leverkusen

Il gol di Edoardo Bove al 63° minuto ha dato alla Roma un buon margine di vantaggio nella semifinale di UEFA Europa League contro il Bayer Leverkusen, preparando il terreno ai detentori della UEFA Europa Conference League di José Mourinho verso la seconda finale europea in altrettante stagioni.

La squadra di Mourinho ha iniziato senza alcune delle sue stelle rimaste in panchina per precauzione dopo alcuni infortuni. Tuttavia a 15 minuti dalla fine, Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum sono entrati in campo per fare rifiatare la squadra. Il Leverkusen di Xabi Alonso, che ai tempi del Real Madrid è stato allenato da Mourinho, ha avuto le sue occasioni per segnare all'inizio e alla fine della partita, soprattutto con il tiro di Jeremie Frimpong bloccato sulla linea all'87° minuto.

In questo articolo, presentato da Swissquote, gli Osservatori Tecnici UEFA hanno evidenziato alcuni dettagli tattici della sfida giocata all'Olimpico davanti al caloroso pubblico giallorosso e a una discreta rappresentanza di tifosi del Leverkusen.

La cronaca di Roma - Leverkusen

Il gol

1-0: Bove (63')

Gianluca Mancini ha lanciato il pallone lungo verso Tammy Abraham che di testa ha fatto una sponda indietro verso Bove che ha dribblato due giocatori prima di verticalizzare la palla per Abraham. L'attaccante è stato abile a girarsi in area e calciare da buona posizione, trovando però la respinta del portiere. Il pallone è così finito sui piedi dell'accorrente Bove che con un piattone preciso di sinistro ha indirizzato la palla sul palo opposto segnando il suo primo gol europeo.

Le formazioni

Roma



Leverkusen



Analisi

La struttura difensiva della Roma



Alonso ha giocato 151 partite con Mourinho al Real Madrid e conosce bene la sua mentalità. Il primo video evidenzia l'eccellente e aggressiva organizzazione difensiva della Roma. I giallorossi hanno giocato col 3-5-2 o 3-4-1-2, difendendo alto quando necessario. Questo filmato mostra come i due attaccanti della Roma si siano abbassati davanti ai tre centrocampisti per disturbare la costruzione del Leverkusen formando un blocco nella mediana.

La difesa impenetrabile della Roma



Analisi tattica di Europa League: il lavoro della difesa della Roma

I giocatori che si muovono in avanti dalla retroguardia impediscono agli ospiti di creare occasioni, come mostra questo filmato. La Roma ha difeso con attenzione e disciplina all'interno e intorno alla propria area di rigore formando un blocco basso, con il difensore centrale Mancini che si è spinto in avanti per affrontare il giocatore che si trovava nella tasca - in questo caso Florian Wirtz - riconquistando il pallone. La Roma ha riconquistato il possesso 16 volte in questo modo; il Leverkusen lo ha fatto solo in sette occasioni.

Nello stesso filmato vediamo la Roma passare a un chiaro 5-3-2, con Mancini pronto a lasciare il suo posto nei cinque dietro per pressare qualsiasi giocatore del Leverkusen. Lo ha fatto più volte, con la Roma che ha contenuto il Leverkusen lontano dalla propria porta fino a quando non ha riconquistato il pallone.

Se le assenze di giocatori chiave hanno rallentato il cammino della Roma in campionato prima di questa partita, i giallorossi in Europa continuano a essere implacabili, proprio come nella scorsa stagione in Europa Conference League. Nella fase a eliminazione diretta di questa edizione hanno eliminato il Salisburgo, la Real Sociedad (che si era classificata davanti al Manchester United nella fase a gironi) e il Feyenoord, capolista del campionato olandese, dopo i tempi supplementari nei quarti di finale. La Roma aveva perso sia con il Salisburgo che con il Feyenoord, ma ha sfruttato il fattore casa per ribaltare il risultato e andare avanti grazie soprattutto all'eccellente difesa che non ha subito gol in casa contro Salisburgo, Real Sociedad e ora Leverkusen.

I 'falsi terzini' della Roma



Europa League tactical analysis: Roma's false wing-backs

Nella clip successiva analizziamo i falsi terzini, con quelli del Leverkusen che cercano di limitare i loro omologhi della Roma. Per i padroni di casa, la rotazione di Lorenzo Pellegrini crea spazio per altri giocatori che trovano opzioni in avanti. Anche Bove si abbassa in profondità, mentre gli attaccanti della Roma si muovono uno di fronte all'altro per trovare spazio.

Tutte e sei le partite casalinghe della Roma in Europa League in questa stagione hanno visto la presenza di oltre 60.000 spettatori e l'atmosfera è stata di nuovo elettrizzante, anche se Mourinho ha esortato la sua squadra a non farsi prendere troppo dalla tensione, dicendo: "Negli ultimi giorni ho detto a tutti di stare attenti. È il controllo delle emozioni che permette di avere equilibrio e controllo tattico". In questo caso, "controllo tattico" non significa necessariamente possesso: La Roma infatti ha avuto solo il 38% del possesso, ma ha comunque effettuato 12 tiri contro i 10 del Leverkusen.

Il Leverkusen si è difeso col 5-2-3, cercando di controllare i terzini della Roma con i propri. In risposta, la Roma ha spinto in alto i suoi terzini sino a centrocampo, quindi in un ruolo da 'falso terzino' per ricevere il pallone e attaccare dalla trequarti.

L'approccio diretto della Roma



Analisi tattica di Europa League: l'approccio diretto della Roma

In questa clip, possiamo vedere come l'approccio diretto della Roma sia stato una tattica chiave. In questo caso, il passaggio lungo in avanti ad Abraham è supportato da un elevato possesso palla che coinvolge cinque giocatori della Roma, creando così una minaccia in avanti. A un certo punto ci sono sette giocatori della Roma nell'area del Leverkusen.

Una combinazione simile ha portato al gol della vittoria. Dopo che il portiere della Roma ha iniziato l'attacco, Mancini ha passato la palla ad Abraham, che ha fatto la sponda di testa per Bove che si è lanciato in avanti e ha creato un'occasione.

"Dal punto di vista tattico ci aspettavamo che fosse così", ha detto il tecnico del Leverkusen, Alonso. "Hanno idee chiare, difendono bene e hanno due attaccanti forti e pronti sulle seconde palle, con Bove e Pellegrini tra le linee, e sempre un'idea chiara di come controllare la partita".

Bove è stato la chiave dell'andata e ha permesso a Mourinho di fare un passo verso l'ennesima finale europea. Il tecnico portoghese ha vinto le precedenti cinque finali continentali, conquistando trofei con Porto, Real Madrid, Man United e Roma.

"Abbiamo vinto il primo tempo contro un'ottima squadra, ma abbiamo anche fatto una un'ottima prestazione", ha dichiarato dopo l'andata. I giallorossi dovranno fare un'altra grande partita in Germania contro un Leverkusen che è molto migliorato sotto la guida di Alonso, essendo passato dal 17° posto in Bundesliga quando è subentrato a ottobre al sesto posto che vale anche la qualificazione in Europa.

Il club è passato in Europa League dalla fase a gironi della UEFA Champions League e ha sconfitto Monaco (ai rigori), Ferencváros e Union SG nelle fasi a eliminazione diretta. Raggiungere la prima finale europea dalla Champions League 2001/02 è un obiettivo difficile, ma il risultato dell'andata lascia il discorso qualificazione ancora aperto.

Le parole degli allenatori

José Mourinho durante l'andata contro il Leverkusen Getty Images

José Mourinho, allenatore Roma: "È tutto merito dei ragazzi che stasera hanno giocato con voglia e con la giusta mentalità. Ho fatto tanti chilometri nel corso della mia carriera, ma anche io stasera ho sentito il sostegno dei tifosi e i ragazzi hanno risposto con la voglia di renderli felici. I giocatori vogliono ricambiare in campo tutto l'amore che ricevono dai tifosi".

Xabi Alonso, allenatore Leverkusen: "Abbiamo avuto due nitide occasioni nei primi dieci minuti. Florian [Wirtz] ha avuto una buona occasione in cui avremmo potuto segnare e il risultato sarebbe stato migliore per noi. Ma ho già detto che tutto è risolvibile e che la partita di oggi ci aiuterà a prepararci meglio per il ritorno".

Lukas Hradecky, portiere Leverkusen: "La Roma è stata un po' più pericolosa nel secondo tempo, ma avevamo la sensazione di poterli battere in casa loro. Non è il risultato migliore per noi, ma poteva andare peggio".