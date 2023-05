Yassine Bounou: il Siviglia, la Juventus, l'Europa League e il suo "fratellino"

Arrivato inizialmente dal Girona come portiere di riserva, Yassine Bounou si è ritagliato un posto da titolare nel Siviglia grazie alle ottime prestazioni nel cammino verso la trionfale UEFA Europa League 2019/20. Tre anni più tardi, il nazionale marocchino continua ad amare questa competizione.

Con la sua squadra che ha ancora la possibilità di conquistare il settimo titolo, l'estremo difensore (32 anni) parla a UEFA.com di una stagione stressante, del suo "fratellino" e di cosa significherebbe aggiungere un altro trofeo nella bacheca del club.

Sull'importanza dell'Europa League per il Siviglia

Quando sono arrivato al Siviglia, ho capito che l'Europa League era importante, che era di grande beneficio per il club e che i giocatori la pensavano allo stesso modo. Ci dà forza, energia e passione e l'abbiamo vinta al mio primo anno.

Su questa Europa League

Tutto è cambiato nel secondo tempo dell'andata contro il Manchester United, perché allora eravamo concentrati sulla nostra posizione in Liga. Il primo obiettivo era vincere di più in campionato ed evitare la retrocessione. All'inizio abbiamo giocato una partita normale contro lo United, ma nel secondo tempo abbiamo visto che potevamo segnare perché loro stavano calando.

Quando abbiamo segnato il primo gol, abbiamo capito che potevamo segnare anche il secondo e ci siamo svegliati. I tifosi si sono schierati subito al nostro fianco e al ritorno abbiamo chiuso la pratica. È stato lì che ci siamo resi conto che potevamo riprovarci in questa competizione.

Sulla Juventus e la finale

Per me, i miei compagni e i tifosi, il sogno è vincere il titolo. La Juventus è un grande club, ma lo è anche il Siviglia. Abbiamo le capacità e la convinzione, quindi è importante affrontare la partita con questa mentalità e fare una prestazione di qualità.

Sul soprannome 'Bono'

Il mio soprannome è 'Bounou', ma in arabo si scrive BONO con sole quattro lettere. In Marocco, la nostra seconda lingua è il francese, quindi il soprannome si scrive "Bounou" con "ou". In Spagna trovavano difficile pronunciare "Bou-nou", quindi abbiamo tenuto "Bono".

Sul connazionale Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri e Yassine Bounou in Coppa del Mondo con il Marocco FIFA via Getty Images

Sono molto orgoglioso di Youssef, che è una persona eccezionale e ha dei principi. Ho cercato di aiutarlo ogni volta che aveva problemi e lui ha fatto lo stesso. Credo che possa crescere ancora e migliorarsi. Personalmente, lo considero più un fratellino che un giocatore.

