Cosa guardare nelle semifinali di ritorno di UEFA Europa League

Le semifinali di UEFA Europa League sono in sostanziale equilibrio dopo l'1-1 tra Juventus e Siviglia e l'1-0 della Roma sul Bayer Leverkusen.

esaminiamo alcuni fattori che potrebbero decidere chi si affronterà in finale il 31 maggio.

Semifinali di ritorno: 18 maggio

Sevilla - Juventus (1-1)

Leverkusen - Roma (0-1)

Cosa guardare

Il Siviglia attende Ocampos



Come ci si potrebbe aspettare da una squadra che ha vinto il trofeo sei volte, il bilancio del Siviglia nelle semifinali europee è formidabile. La squadra, però, potrebbe dover rinunciare a una pedina chiave in attacco: Lucas Ocampos, che si è infortunato all'andata dopo aver ispirato il gol di Youssef En-Nesyri. Era la sua terza partecipazione diretta a un gol nella competizione: solo il capocannoniere En-Nesyri ha contribuito di più per il Siviglia.



In caso di indisponibilità dell'argentino, toccherà a Ivan Rakitić ed Erik Lamela salire in cattedra. Il pareggio subito in extremis all'andata è stato un duro colpo per il Siviglia, ma se non altro ha semplificato le cose all'allenatore José Luis Mendilibar. Senza un vantaggio da difendere, la sua squadra non ha più bisogno di "speculare" tatticamente; l'unico obiettivo, ha dichiarato, è "scendere in campo per vincere".

Highlights: Juventus - Siviglia 1-1

Juve tentata dai cambi



Con la sua squadra in svantaggio, Massimiliano Allegri ha apportato due cambi, inserendo gli esterni Federico Chiesa e Samuel Iling Junior. L'ingresso dell'azzurro, che ha avuto una stagione travagliata dagli infortuni, ha migliorato la Juve, mentre l'inventiva dell'inglese ha suggerito che a breve potrebbe avere un posto da titolare.

Allegri ha effettuato tutti e cinque i cambi entro il 70' ed è stato proprio Paul Pogba a servire l'assist per l'altro subentrato Federico Gatti in occasione del pareggio. Tutto questo talento in panchina potrebbe indurre Allegri a rivalutare la formazione titolare, sapendo che potrebbe servire una prestazione quasi perfetta contro una squadra dall'ottimo bilancio casalingo in Europa League.

Bonucci sul pareggio della Juventus

Leverkusen contro la maledizione delle italiane



Il Leverkusen potrebbe non essere così sorpreso dal risultato dell'andata contro la Roma e ad oggi ha perso le ultime sette partite europee contro le avversarie di Serie A. Inoltre, negli ultimi 10 anni, solo tre squadre sono arrivate in finale dopo aver perso la semifinale di andata (Benfica nel 2013, Liverpool nel 2016 e Rangers nel 2022).

In tutti e tre i casi, però, i vincitori hanno giocato la gara di ritorno in casa, proprio come il Leverkusen. Il portiere dei tedeschi Lukas Hradecky non sente troppo il peso della storia. "È difficile – ha commentato –, ma in casa abbiamo battuto Lipsia e Bayern. Con il nostro pubblico siamo più forti".

Highlights: Roma - Leverkusen 1-0

Bove diventa grande

Il centrocampista romano Eduardo Bove si sta affermando come una delle stelle della squadra di Mourinho e, dopo aver deciso la gara di andata contro il Leverkusen, è ancora più caro ai tifosi. "La crescita di Bove è merito più dei suoi genitori e di sua nonna che mio", ha scherzato Mourinho. "È un professionista che sembra avere 30 anni, ma ha l'umiltà di crescere poco a poco".

È stata l'occasione giusta per Bove, che ha provato "un mare di emozioni" dopo aver segnato, ma all'orizzonte si prospettano sfide più grandi. "Andremo in Germania con la stessa voglia", ha aggiunto. Un altro contributo importante verso la seconda finale UEFA consecutiva potrebbe portare il ragazzo a farsi conoscere in tutto il mondo.

Abraham: "Abbiamo dovuto sacrificarci"