Siviglia - Juventus, anteprima ritorno semifinale Europa League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Siviglia e Juventus si affronteranno giovedì 18 maggio nel ritorno della semifinale di UEFA Europa League.

Siviglia - Juventus in breve Quando: giovedì 18 maggio (21:00 CET)

Dove: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia

Cosa: ritorno semifinale UEFA Europa League (andata: 1-1)

La vincitrice sarà la squadra di casa nominale per la finale contro Roma o Leverkusen a Budapest

Highlights: Juventus - Siviglia 1-1 

Il gol di Federico Gatti nei minuti di recupero del secondo tempo dell'andata ha negato la vittoria al Siviglia in casa della Juventus. Tuttavia sebbene i bianconeri si presentano in casa dei sei volte vincitori del torneo con un pareggio, per loro c'è ancora molto lavoro da fare. Il Siviglia, infatti, non perde da 18 partite di Europa League al Ramón Sánchez-Pizjuán (V16 P2).

Massimiliano Allegri però ha già vinto in passato a Siviglia: nel novembre 2016, la sua Juve era sotto per 1-0 dopo i primi dieci minuti di una partita di UEFA Champions League, ma è riuscita a raddrizzare la partita dopo l'espulsione di un un giocatore della squadra di casa, con Leonardo Bonucci - che all'andata aveva giocato la sua 500esima partita col club - autore del raddoppio nel successo per 3-1.

Ultime formazioni

Siviglia: Bounou; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitić; Ocampos, Óliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri

Juventus: Szczęsny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostić; Di María; Vlahović

Statistiche

Siviglia

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PVSVVV

Situazione attuale: 11° in Liga

Juventus

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PVVPSS

Situazione: 2° in Serie A

Il parere degli esperti

Simon Hart, reporter Siviglia

Fabio Balaudo, reporter Juventus

Le parole degli allenatori

José Luis Mendilibar, allenatore Siviglia: "Salvo l'impegno che abbiamo profuso per tutti i 90 minuti [dell'andata] e l'ottimo primo tempo, quando abbiamo conquistato molti palloni e creato tante occasioni. Nel secondo tempo abbiamo faticato a metterli in difficoltà, quindi loro hanno giocato con più lucidità".

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus: "Fino al gol [del pareggio], la mia squadra aveva mosso bene la palla, ma quando arrivavamo in avanti, sembrava tutto troppo facile e abbiamo commesso troppi errori. I ragazzi sono stati bravi a reagire e a conquistare un pareggio meritato che lascia tutto aperto in vista del ritorno".