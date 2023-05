Leverkusen - Roma, anteprima ritorno semifinale Europa League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Leverkusen e Roma si affronteranno giovedì 18 maggio nel ritorno della semifinale di UEFA Europa League.

Leverkusen - Roma in breve Quando: giovedì 18 maggio (21:00 CET)

Dove: BayArena, Leverkusen

Cosa: ritorno semifinale UEFA Europa League (andata: 0-1)

Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta della partita

La vincente sarà la squadra nominale di casa della finale contro una tra Siviglia e Juventus a Budapest

Dove guardare Leverkusen - Roma in TV

Scopri dove guardare la UEFA Europa League in TV.

Guida alla partita

Highlights: Roma - Leverkusen 1-0 

Il Leverkusen ha dimostrato nei minuti iniziali dell'andata di avere le carte in regola per mettere in difficoltà una Roma che è uscita vittoriosa da dieci degli ultimi 11 incontri della fase a eliminazione diretta di competizioni UEFA. Tuttavia, la squadra della Bundesliga potrebbe presentarsi al ritorno senza Odilon Kossounou e Robert Andrich, usciti entrambi zoppicanti allo Stadio Olimpico. Nonostante le possibili assenze, Xabi Alonso proverà in tutti i modi a battere il suo ex allenatore ai tempi del Real Madrid, José Mourinho.

La Roma dovrà difendere il vantaggio dell'andata, anche se numeri alla mano in Germania non è andata sempre bene ai giallorossi – compreso una sconfitta per 3-1 col Leverkusen nella fase a gironi della UEFA Champions League 2004/05. L'ultimo successo in Germania risale a una partita contro l'Amburgo nella Coppa UEFA 2000/01.

Ultime formazioni titolari

Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tapsoba, Tah; Frimpong, Palacios, Andrich, Hincapie; Diaby, Wirtz; Hložek

Roma: Rui Patrício; Mancini, Cristante, Ibañez; Çelik, Bove, Matić, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham

Abraham: 'Abbiamo dato tutto stasera'

Statistiche

Leverkusen

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): SSPVVP

Situazione attuale: 6° in Bundesliga

Roma

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VSPPSV

Situazione attuale: 7ª in Serie A

Il parere degli esperti

James Thorogood, reporter Leverkusen

A seguire

Francesco Corda, reporter Roma

A seguire

Le parole degli allenatori

Xabi Alonso, allenatore Leverkusen: "Non siamo contenti e soddisfatti del risultato [dell'andata]; non volevamo perdere. Ma sappiamo anche che al ritorno avremo un'altra possibilità e abbiamo ben chiaro cosa dobbiamo fare. Dobbiamo vincere la partita. Non c'è spazio per gli errori. Dobbiamo rimanere concentrati".

José Mourinho, allenatore Roma: "Bisogna dare credito ai ragazzi. Hanno mentalità e voglia di vincere. Vogliono fare di tutto per rendere felici i tifosi. I giocatori hanno risposto bene [all'andata]. Non è stata una partita facile perché è stata mentalmente dura. È difficile giocare contro il Leverkusen, rimanere concentrati per 90 minuti".