Roma-Leverkusen 1-0: decide Bove, vantaggio Giallorosso

La Roma batte di misura il Leverkusen e conquista un prezioso vantaggio nella semifinale di andata di UEFA Europa League. In un Olimpico come al solito soldout, i Giallorossi di José Mourinho superano 1-0 i tedeschi di Xabi Alonso grazie al primo gol europeo di Edoardo Bove: una grande soddisfazione per il giovane centrocampista prodotto del vivaio.

Momenti chiave 1': Rui Patrício dice di no ad Andrich

7': Wirtz sfiora il vantaggio per la squadra di Xabi Alonso con un destro fuori di poco

19': Hrádecký salva la porta del Leverkusen sul colpo di testa di Ibañez

63': Bove trova il suo primo gol europeo e porta in vantaggio la Roma

87': Cristante salva sulla conclusione di Frimpong

La partita in breve: Bove l'eroe inatteso

Il gol di Edoardo Bove Getty Images

La Roma parte con Paulo Dybala in panchina e Mourinho presenta un attacco a due punte, con Tammy Abraham e Andrea Belotti titolari. L'avvio, però, è decisamente di marca Leverkusen, con i tedeschi che mettono due volte i brividi ai Giallorossi. Robert Andrich, servito da Piero Hincapié, prova subito la conclusione ma non angola abbastanza e Rui Patrício riesce a salvarsi.

Ben più pericolosa la chance creata da Florian Wirtz al 7', ma il destro del centrocampista della nazionale tedesca da posizione favorevole termina fuori di un soffio. La squadra di Xabi Alonso cala, la Roma si organizza e costruisce la migliore opportunità del primo tempo: la punizione di Lorenzo Pellegrini pesca Roger Ibañez, sul colpo di testa del difensore brasiliano la parata di Lukáš Hrádecký è formidabile.

La partita si fa più tattica, il Leverkusen perde per infortunio il difensore ivoriano Odilon Kossounou - sostituito da Mitchel Bakker - ma si va all'intervallo con il risultato fermo sullo 0-0. Nella ripresa il livello dei Giallorossi sale e dopo una bella discesa di Leonardo Spinazzola sulla sinistra, infruttuosa, la squadra di Mourinho trova il vantaggio.

Bove recupera un grande pallone a centrocampo e innesca la transizione, il tiro di Abraham è rimpallato ma sul tap-in il più veloce di tutti è ancora il centrocampista cresciuto nel vivaio, che segna e fa impazzire l'Olimpico.



I tedeschi si gettano in avanti alla ricerca del pareggio e per poco non capitalizzano una disattenzione difensiva della Roma a tre minuti dalla fine. Rui Patrício e Ibañez si avventano sullo stesso pallone, che sfugge dalle mani del portiere portoghese e finisce a Jeremie Frimpong: il suo tiro è nello specchio della porta, ma Bryan Cristante è ben piazzato e respinge sulla linea. Mettendo in cassaforte la vittoria di misura della squadra guidata dallo Special One.

Roma-Leverkusen 1-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

Lothar Matthäus, RTL "Vittoria meritata per Roma. Ha giocato in modo più maturo. Il Leverkusen ha fatto bene nei primi dieci minuti ma non è riuscito a trasformare le due occasioni iniziali".

Statistiche chiave

Rui Patrício ha collezionato la 67esima presenza in Europea League: è il record nella competizione.

Bove ha segnato il suo primo gol nelle competizioni UEFA all'esordio da titolare in Europa League.

Il centrocampista nato a Roma è diventato il più giovane giocatore a segnare per i Giallorossi in una semifinale europea, a 20 anni e 360 giorni.

La Roma ha perso solo una partita delle ultime 26 giocate in casa in Europa (19 vittorie e 6 pareggi nelle altre).

Il Leverkusen ha perso le ultime sette partite contro avversarie italiane.

Formazioni

Roma: Rui Patrício; Mancini, Cristante, Ibañez; Çelik, Bove (Wijnaldum 76'), Matić, Pellegrini, Spinazzola; Belotti (Dybala 76'), Abraham

Leverkusen: Kossounou (Bakker 36'), Tapsoba, Tah; Frimpong, Palacios, Andrich (Amiri 90'), Hincapie; Diaby (Adli 72'), Wirtz; Hložek (Azmoun 72')