Juventus - Siviglia 1-1: pareggio in extremis per i bianconeri

Sospiro di sollievo per la Juventus, che passa in svantaggio contro il Siviglia e trova il pareggio solo al 96' nella semifinale di andata di UEFA Europa League.

I momenti chiave 19': Vlahović spara alto da distanza ravvicinata

26': En-Nesyri apre le marcature sugli sviluppi di un contropiede

39': Szczęsny devia sopra la traversa un tiro di Rakitić 

45+3': En-Nesyri conclude sul fondo

63': Bounou intercetta il tiro di Iling-Junior

90+6': Gatti pareggia di testa

La partita in breve: la Juventus si salva a tempo scaduto

Yousseff En-Nesyri esulta dopo il gol

La partita si apre con una serie di occasioni e un atteggiamento piuttosto offensivo dei bianconeri. Al 12', Vlahović innesca Kostić, che entra in area e ci prova con un diagonale, ma non inquadra la porta. Poco dopo, Ocampos svetta di testa, Szczęsny è attento e blocca senza problemi. Al 17' si rinnova il duello tra Ocampos e Szczęsny: nuovo colpo di testa del numero 55 e ottima respinta dell'estremo difensore.

Due minuti più tardi, la Juventus è ancora pericolosa sull'asse Kostić-Vlahović: cross basso del numero 17 e Bounou non trova la palla, ma l'attaccante bianconero, scattato sul filo del fuorigioco, manca clamorosamente la porta. Al 25', Ocampos calcia di destro da ottima posizione, con il pallone che esce di poco. Ma l'appuntamento con il gol è solo rimandato: su una ripartenza micidiale degli spagnoli, Ocampos vola via sulla destra e mette in mezzo un pallone perfetto per En-Nesyri, che trafigge Szczęsny con un rasoterra.

Al 39', Rakitić ci prova con un esterno velenoso dalla distanza, costringendo Szczęsny a una parata non semplice. Nel recupero c'è ancora tempo per una conclusione mancina da fuori aerea di En-Nesyri, ma Szczęsny controlla la traiettoria e il pallone si spegne sul fondo.

Nella ripresa entrano Chiesa e Iling-Junior per Miretti e Kostić, con la Juventus che passa al 4-4-2. La Juventus sembra più precisa e determinata, ma non crea occasioni degne di nota nel primo quarto d'ora. Al 62' escono Bonucci e Vlahović, lasciando il posto a Gatti e Milik. Poco dopo arriva il primo tiro in porta dei bianconeri nel secondo tempo: a provarci è Iling-Junior da fuori area, ma il portiere ospite intercetta.

La gara prosegue senza troppe occasioni e con tanti ammoniti fino al 90', con la Juventus a fare possesso palla senza concretizzarlo e il Siviglia a cercare una possibile ripartenza. Nel recupero, i bianconeri tentano l'assedio: quando le speranze sembrano ormai perse, Gatti svetta di testa in mischia e fissa il punteggio sull'1-1.

Wojciech Szczesny e Leonardo Bonucci, alla 500ª presenza in bianconero

La partita minuto per minuto: Juve - Siviglia

Formazioni

Juventus: Szczęsny; Danilo, Bonucci (Gatti 62'), Alex Sandro; Cuadrado, Miretti (Chiesa 46'), Locatelli, Rabiot, Kostić (Iling-Junior 46'); Di María (Pogba 70'); Vlahović (Milik 61')

Siviglia: Bounou; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitić; Ocampos (Montiel 34'), Óliver Torres (Gómez 73'), Bryan Gil (Lamela 81'); En-Nesyri