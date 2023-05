Moussa Diaby sulla trasformazione del Leverkusen, sull'esame Roma e su Xabi Alonso

Moussa Diaby è stato determinante nel cammino del Bayer Leverkusen sino alla semifinale di UEFA Europa League. L'esterno francese ha segnato tre gol e fatto due assist in sei presenze nella competizione e si augura di incrementare il proprio bottino quando la sua squadra affronterà la Roma in semifinale.

In vista dell'andata della semifinale, Diaby ha parlato a UEFA.com del cammino della sua squadra, dell'influenza di Xabi Alonso e della sua leadership in campo.

Roma - Leverkusen: le ultime

Sulla sfida contro la Roma

Sarà una grande partita. Entrambe le squadre lotteranno per vincere e in più sappiamo quanto sono forti i club italiani in questo momento. Mi aspetto una grande partita perché conosciamo la Roma, il suo allenatore e i suoi tifosi appassionati. Anche noi avremo bisogno dei nostri tifosi. Loro ci motiveranno a giocare due grandi partite per raggiungere la finale per loro".

Highlights: Roma - Feyenoord 4-1 

Sulla linea verde del Leverkusen

Siamo una squadra giovane, ma anche molto matura. I giocatori sanno cosa vogliono e sanno anche cosa non devono fare. I giovani a volte hanno bisogno di essere guidati, ed è a questo che servono i giocatori più grandi.

Personalmente non mi piace molto rimproverare qualcuno se ha fatto una sciocchezza. Preferisco essere un leader e dare il mio contributo in campo. Voglio aiutare la squadra a migliorare e ricompattare l'ambiente quando le cose non vanno come vorremmo. Sono fatto così. Non sono il tipo che si diverte a strigliare i compagni fuori dal campo".

Highlights: Union SG - Leverkusen 1-4 

Sull'influenza di Xabi Alonso

Quando è arrivato qui, la prima cosa che ha fatto è stata cambiare la mentalità della squadra. Ci ha chiesto di dimenticare quello che era successo prima del suo arrivo e ci ha detto di giocare come se stessimo iniziando una nuova stagione. Ha portato la sua esperienza al club.

Usa la sua esperienza maturata da giocatore per aiutarci a migliorare ogni giorno. Finora ha fatto molto bene e speriamo che continui così. Siamo molto contenti che sia il nostro allenatore. La squadra sta giocando bene e stiamo andando nella direzione giusta; per questo siamo riusciti a risalire la classifica della Bundesliga e a raggiungere la semifinale di Europa League".

Xabi Alonso 'felice' della qualificazione del Leverkusen

Sul suo ruolo nella squadra

[Xabi Alonso] vuole che io dia una mano, che dimostri di essere un giocatore importante e di essere in grado di guidare la squadra nella giusta direzione giocando bene, segnando gol e facendo assist. Se i miei compagni mi vedono fare questo, vorranno fare lo stesso. Ecco perché questa squadra ha così tanta continuità: tutti hanno la stessa mentalità vincente.

Sulle possibilità del Leverkusen di vincere l'Europa League

Sappiamo di meritare di essere qui. Siamo riusciti a giocare grandi partite quando è servito. Raggiungere le semifinali non è un'impresa da poco, visto che il club non raggiungeva questa fase in Europa da molto tempo. Ci meritiamo di essere qui e faremo di tutto per raggiungere la finale".

Moussa Diaby crea sempre pericoli sulla corsia esterna Getty Images