Roma - Leverkusen, anteprima andata semifinale Europa League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Roma e Leverkusen si affronteranno giovedì 11 maggio per l'andata della semifinale di UEFA Europa League.

Roma - Leverkusen in breve Quando: giovedì 11 maggio (21:00 CET)

Doveì: Stadio Olimpico, Roma

Cosa: andata semifinale UEFA Europa League

Come seguirla: clicca per la copertura in diretta della partita



Dove guardare Roma - Leverkusen in TV

Scopri dove guardare la UEFA Europa League in TV.

Guida alla partita

La Roma, vincitrice dell'Europa Conference League nella passata stagione, ha fatto il salto in Europa League in grande stile. La squadra di José Mourinho ha mostrato tutta la sua determinazione quando ha battuto il Feyenoord (l'avversario della finale di Europa Conference League dell'anno scorso) con due gol nei tempi supplementari nel ritorno dei quarti . Come fatto nel 2003/04 quando ha fatto l'upgrade dalla vittoria in Coppa UEFA a quella in UEFA Champions League col Porto, lo Special One punta a vincere un trofeo UEFA per due stagioni consecutive.

Il Leverkusen, tuttavia, non regalerà nulla: Xabi Alonso (che ha giocato sotto la guida di Mourinho al Real Madrid) ha trasformato la formazione tedesca che dopo un inizio stentato adesso è una big in Europa e in Germania. Questa è la prima sfida a eliminazione diretta della sua squadra con la Roma, anche se i due club si sono incontrati in quattro partite della fase a gironi della UEFA Champions League con un bilancio in pareggio: V1 P2 S1.

Highlights: Roma - Feyenoord 4-1 

Probabili formazioni

Roma*: Rui Patrício; Spinazzola, Mancini, Diego Llorente, Smalling, Zalewski; Pellegrini, Wijnaldum, Matić, Cristante; Belotti

Leverkusen*: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Amiri, Andrich, Bakker; Diaby, Hlozek, Wirtz

*formazioni ufficiali ritorno dei quarti

Statistiche

Roma

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVVSVV

Situazione attuale: 5ª in Serie A

Leverkusen

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVPPVV

Situazione attuale: 6° in Bundesliga

Highlights: Union SG - Leverkusen 1-4 

Il parere degli esperti

Francesco Corda, reporter Roma

A seguire

James Thorogood, reporter Leverkusen

A seguire

Le parole degli allenatori

José Mourinho, allenatore Roma: "Ho abbastanza esperienza per capire il lavoro che sto facendo. Sono equilibrato; sono in una fase in cui i giocatori e i tifosi sono più importanti. Cerco di dare gioia ai tifosi e di far crescere i ragazzi. Abbiamo dei limiti, ma questa squadra è una famiglia".

Xabi Alonso, allenatore Leverkusen: "Siamo concentrati sulla semifinale e vogliamo prepararci al meglio. L'energia è buona. Essere in semifinale è fantastico, ma una volta arrivati lì, naturalmente non ti vuoi accontentare. Faremo di tutto per vincere".