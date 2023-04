Juventus - Siviglia, anteprima andata semifinale Europa League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Juventus e Siviglia si affronteranno giovedì 11 maggio nell'andata della semifinale di UEFA Europa League.

Juventus - Siviglia in breve Quando: giovedì 11 maggio (21:00 CET)

Dove: Juventus Stadium, Torino

Cosa: andata semifinale UEFA Europa League

Dove guardare Juventus - Siviglia in TV

Guida alla partita

Nelle quattro partite giocate nella fase a gironi di UEFA Champions League, la Juventus ha un leggero vantaggio sul Siviglia: V2 P1 S1 GF5 GS2. La formazione spagnola non è andata in gol nelle due precedenti partite giocate a Torino. Tuttavia la Juve ha perso le ultime due partite casalinghe contro avversari spagnoli: 2-0 contro il Barcellona nel 2020 e 3-0 col Villarreal a marzo dell'anno scorso.

La Juve può vantare una grande tradizione europea avendo vinto due volte la Coppa dei Campioni e tre la Coppa UEFA, ma non vince un trofeo in Europa dall'ultimo successo in UEFA Champions League risalente alla stagione 1995/96. Il Siviglia invece ha un legame speciale con la competizione avendola vinta sei volte, l'ultima nel 2019/20. Dopo una stagione nella quale a un certo punto si è ritrovato a lottare per non retrocedere, il Siviglia adesso sembra essere tornato quello di un tempo, come dimostra l'eliminazione del Manchester United ai quarti.

Highlights: Sporting CP - Juventus 1-1 

Probabili formazioni

Juventus*: Szczęsny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Chiesa; Di María, Vlahović

Siviglia*: Bounou; Navas, Badé, Marcão, Acuña; Gudelj, Fernando; Ocampos, Rakitić, Lamela; En-Nesyri

*formazioni ufficiali ritorno quarti di finale

Statistiche

Juventus

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): SSPSVS

Situazione attuale: 3° in Serie A 

Siviglia

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VVVPPV

Situazione attuale: 12° in Liga 

Highlights: Siviglia - Manchester United 3-0

Il parere degli esperti

Fabio Balaudo, reporter Juventus

Simon Hart, reporter Siviglia

Le parole degli allenatori

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus: "Mi piace giocare con tre centrocampisti, anche per le caratteristiche di quelli che ho a disposizione. Contro lo Sporting dovevamo aprire la partita, ma abbiamo affrettato il gioco in area e ci sarebbe voluta più pazienza. Abbiamo tirato poco da fuori area, dobbiamo migliorare".

José Luis Mendilibar, allenatore Siviglia: "Cosa ho portato a Siviglia? La semplicità, immagino. Sono come sono e basta. Sono stato in molte squadre a tutti i livelli. Ho iniziato nel calcio regionale e ora siamo in semifinale di Europa League. Non ho complicato le cose per nessuno, anzi le ho semplificate. Il che è una cosa fondamentale nel calcio".