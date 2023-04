L'analisi della partita presentata da Swissquote: Sporting CP - Juventus

Lo Sporting CP doveva rimontare la sconfitta per 1-0 dell'andata a Torino, dove la squadra portoghese ha giocato bene nonostante la sconfitta. Nel ritorno, ben 45.903 tifosi hanno riempito gli spalti dello stadio di Lisbona nella sfida contro una Juventus tornata in gran forma dopo un inizio di stagione complicato.

Lo Sporting aveva eliminato l'Arsenal nel turno precedente e quindi era giustamente fiducioso. Nella gara di ritorno, i portoghesi hanno avuto il 56% del possesso palla tirando 13 volte in porta contro contro gli otto della squadra italiana, ma diversi fattori sono stati determinanti nella qualificazione della Juventus.

In questo articolo, presentato da Swissquote, gli Osservatori Tecnici UEFA hanno evidenziato alcuni dettagli tattici chiave di una partita combattuta, che ha visto la Juventus andare in semifinale dove affronterà un Siviglia che ha battuto complessivamente per 5-2 il Manchester United.

La cronaca di Sporting CP - Juventus

I gol

0-1: Adrien Rabiot (8')

Un corner di Federico Chiesa viene respinto da Gleison Bremer al centro dell'area dove Alex Sandro nel tentativo di tirare in acrobazia la devia in maniera decisiva per Rabiot che tira di sinistro battendo Antonio Adán e dando alla Juventus un enorme vantaggio di due gol.

1-1: Marcus Edwards (20')

L'inglese calcia un rigore rasoterra al centro della porta e spiazza Wojciech Szczęsny dopo un fallo di Rabiot in area su Manuel Ugarte, pareggiando il risultato parziale ma non quello complessivo.

Le formazioni

Sporting CP

Juventus

Analisi

La battaglia per il centrocampo

L'analisi tattica di Sporting CP - Juventus: la battaglia per il centrocampo

La zona centrale del campo ha visto alcuni scontri duri, con entrambe le squadre che hanno cercato di rubare il pallone agli avversari. Rabiot e Manuel Locatelli hanno lavorato molto per la Juventus, rendendo difficile allo Sporting il passaggio dal centro. Inoltre, Ángel Di María si è spesso accentrato per liberare lo spazio a Rabiot, ma anche i centrocampisti dello Sporting, Hidemasa Morita e Ugarte, hanno lavorato duramente per difendere la mediana. Tuttavia lo Sporting non si è solo difeso ma ha anche pressato e attaccato per cercare la via del gol.

Nella parte alta del campo, i padroni di casa si sono affidati a Nuno Santos per creare una linea di quattro giocatori con due centrocampisti centrali alle spalle. L'obiettivo dei centrocampisti dello Sporting era quello di occupare gli spazi pericolosi e impedire alla Juventus di avanzare centralmente.

Nella prima clip, Morita e Ugarte cercano di coprire le possibili opzioni di passaggio con il loro pressing. Così facendo, lasciano spazi alle spalle che Di María cerca di occupare inserendosi. In un paio di occasioni, la Juventus prova a giocare il pallone verso l'attaccante Dušan Vlahović, ma o perde il possesso o commette fallo.

Osservando lo schieramento dello Sporting, il terzino sinistro ha avuto molto lavoro da fare per coprire la sua zona di campo. Col pallone dall'altro lato, la sua posizione non è in linea con la retroguardia. Il terzino destro e il centrale destro si muovono, con la conseguenza che si apre uno spazio dietro.

Nella seconda parte del video è la Juventus ad essere in attacco. Recupera il pallone e avanza conquistando un calcio d'angolo dal quale nasce il gol.

Locatelli gioca un ruolo fondamentale per gli ospiti, occupando lo spazio dietro l'attacco. Nella seconda occasione riescono a giocare il pallone indietro, guadagnando il corner dal quale segnano.

Lo Sporting ha dovuto spostare il suo capitano Sebastián Coates in avanti man mano che la partita procedeva, per cui alla fine si è trovato a giocare con un 3-3-4. È stato un rischio che hanno dovuto correre, visto che non riuscivano a passare per il centro e si affidavano ai lanci lunghi di Santos e alle invenzioni di Edwards.

La Juventus, in vantaggio di un gol, si accontenta di giocare in contropiede utilizzando Di María o Juan Cuadrado nella corsia di destra. Gli italiani hanno smesso di impostare da dietro e hanno utilizzato i rilanci lunghi del portiere Szczęsny per sfuggire alla forte pressione degli avversari. La Juventus ha preso tempo, ha gestito il gioco, ha atteso dietro e ha fatto passare minuti preziosi con le sostituzioni, lasciando allo Sporting e i suoi tifosi un senso di frustrazione. Locatelli ha controllato il centro meglio di qualsiasi altro giocatore e, così facendo, ha aiutato la sua squadra a guadagnare minuti importanti e a interrompere il forcing dello Sporting. La Juventus è stata compatta e disciplinata.

Chi ha vinto la battaglia per il centro? L'incontro è stato equilibrato ma lo Sporting ha dominato nel possesso palla e nelle occasioni. Tuttavia è stata la Juventus a portare a casa la qualificazione grazie a un maggiore cinismo.

La rotazione dello Sporting

L'analisi tattica di Sporting CP - Juventus: la rotazione dello Sporting

La Juventus ha difeso alto con un 4-3-3 e basso con un 4-5-1 o 5-4-1. Per avere la meglio sugli avversari, i giocatori dello Sporting si sono mossi molto il fase di non possesso per creare lo spazio per giocare e scambiarsi il pallone.

Lo vediamo in questo video: gli attaccanti dello Sporting cercano di muoversi nelle zone aperte dai tagli, mentre i terzini sulla linea opposta puntano a sfruttare lo spazio alle spalle di Cuadrado. Le percussioni di Morita mettono in difficoltà la retroguardia della Juve, ma i bianconeri chiudono rapidamente sul giocatore e recuperano il pallone.

La seconda clip mostra i movimenti della squadra nel tentativo di disturbare la forma dell'avversario. In seguito, c'è una rotazione orizzontale per trascinare il giocatore più largo e lasciare spazio tra Alex Sandro e Bremer, con entrambi i difensori centrali della Juventus bloccati dai giocatori dello Sporting. Lo Sporting ha ruotato bene, ma gli ospiti sono stati all'altezza della situazione.

L'organizzazione difensiva della Juventus

L'analisi tattica di Sporting CP - Juventus: l'organizzazione difensiva della Juventus

Il video mostra l'ottima organizzazione della Juventus negli spazi aperti. Nel primo tempo la Juventus ha usato più schieramenti tattici, usando principalmente un 4-3-3 che quando ha difeso basso si è trasformato in una difesa a cinque con un centrocampo a quattro, lasciando Vlahović da solo in avanti.

La squadra italiana ha cercato di limitare allo Sporting le corsie esterne utilizzando le proprie ali per esercitare pressione sui centrali larghi dei padroni di casa. Di María lo ha fatto spesso e bene, fin dal primo minuto, quando è riuscito a riconquistare il pallone per la sua squadra. Nel secondo tempo ha riconquistato il pallone in modo simile, prima di un bel filtrante. Questo ha portato direttamente a un'occasione per la Juventus, con Vlahović che ha messo la palla sopra la traversa da distanza ravvicinata.

Il trio mobile di centrocampo della Juventus ha svolto un ruolo fondamentale, applicando pressione in campo aperto quando necessario e lavorando duramente per sporcare i passaggi centrali degli avversari. La pressione in campo aperto è stata particolarmente efficace, consentendo ai terzini di rimanere in contatto con il resto della linea di fondo.

L'impatto di Edwards

L'analisi tattica di Sporting CP - Juventus: l'impatto di Marcus Edwards

La creatività e la rotazione di Edwards, Francisco Trincão e Ricardo Esgaio hanno creato problemi alla Juventus. Il ventiquattrenne inglese è stato il protagonista, non solo segnando il gol dello Sporting, ma creando occasioni con la sua abilità nell'uno contro uno. Nel primo filmato, crea un'occasione spazzando un pallone che colpisce il palo, in un'azione che porta al rigore del pareggio dello Sporting.

Nella seconda parte, Edwards parte in un uno contro uno ma la Juve lo insegue con tre giocatori. Questo lascia più spazio in area di rigore ai giocatori dello Sporting, ma la palla sorvola la traversa.

Edwards è stato più pericoloso quando è penetrato nell'area di rigore della Juventus dalla destra creando un'altra occasione per lo Sporting.

Massimiliano Allegri spiega alla squadra cosa fare dalla panchina UEFA via Getty Images

Le parole dal campo

Ruben Amorim, allenatore Sporting CP: "Noi abbiamo giocato a calcio, loro hanno segnato i gol”.

Ricardo Esgaio, difensore Sporting, ai microfoni di UEFA.com: "La squadra ha giocato bene, come all'andata, e ha dato il massimo. L'unica cosa che è mancata è stato il gol e, purtroppo, questo è l'aspetto più importante in questo sport. Usciamo dalla competizione a testa alta e con orgoglio, soprattutto per le grandi partite giocate contro big come Arsenal e Juventus, non tanto per il risultato finale. Abbiamo giocato alla pari".

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus: "È stata una buona partita. Abbiamo lottato, abbiamo fatto buone cose nel secondo tempo, ma dobbiamo fare meglio. Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma portiamo a casa un buon risultato".

"Mi piace giocare con tre centrocampisti, anche per le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione. Contro lo Sporting dovevamo aprire il gioco, ma abbiamo affrettato le giocate in area e serviva più pazienza. Non abbiamo tirato molto da fuori area. Dobbiamo migliorare".