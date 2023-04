Richieste biglietti chiuse per la finale di Europa League

Il periodo a disposizione del pubblico generico per richiedere i biglietti per la finale di UEFA Europa League 2023 si è concluso venerdì 28 aprile alle 14 CEST. Non sono più ammesse richieste. Per aggiornamenti, visitare il sito UEFA.com/tickets.

Come di consueto, la maggior parte dei biglietti è stata assegnata ai tifosi delle squadre partecipanti e al pubblico generico. La finale si giocherà alla Puskás Aréna di Budapest (Ungheria) mercoledì 31 maggio alle 21:00 CEST.

Visita il portale biglietti

Un totale di 46.800 biglietti su 63.000 (la capienza dello stadio per la finale) sono a disposizione dei tifosi e del pubblico generico per l'acquisto. Le due squadre che raggiungeranno la finale riceveranno 15.000 biglietti ciascuna, mentre i restanti tagliandi sono stati messi in vendita tramite UEFA.com.

Il processo di vendita e assegnazione dei biglietti riservati ai tifosi delle squadre finaliste viene gestito dai club coinvolti. I biglietti rimanenti sono destinati alla struttura organizzativa locale, alla UEFA, alle federazioni nazionali affiliate alla UEFA, ai partner commerciali e alle emittenti televisive.

Su UEFA.com, i biglietti non sono venduti in base all'ordine di arrivo, ma attraverso un'estrazione che verrà effettuata a breve, dopo la conclusione del periodo di richiesta biglietti.

Sul portale dei biglietti, i richiedenti potevano scegliere se partecipare all'estrazione in ogni caso o solo se la loro squadra si qualificherà. Per l'estrazione, la quota di biglietti sarà ripartita equamente tra questi due gruppi di richiedenti, tenendo conto del numero di domande ricevute all'interno di ciascun gruppo.

Prezzi biglietti per la finale di Europa League 2023

Le categorie di prezzo dei biglietti per il pubblico generico sono le seguenti ed era possibile richiedere fino a quattro biglietti a persona:

Categoria 4: €40

Categoria 3: €65

Categoria 2: €100

Categoria 1: €150

I biglietti riservati agli spettatori con disabilità costavano 40 euro (tutti i biglietti hanno il prezzo della Categoria 4 e danno diritto a un biglietto per l'accompagnatore).

Visita il portale biglietti

Come ricevere i biglietti

I biglietti saranno consegnati qualche giorno prima della finale tramite l'app ufficiale UEFA che gestisce i biglietti elettronici. I possessori dei tagliandi dovranno scaricare l'applicazione ufficiale, disponibile per utenti Android e iPhone. L'applicazione consente ai tifosi di scaricare, trasferire, conservare e assegnare in modo sicuro i biglietti per gli ospiti in qualsiasi momento e ovunque. La sezione FAQ dell'app include video su come utilizzare i biglietti elettronici.