Union SG -Leverkusen 1-4 (tot.: 2-5): i tedeschi mettono fine alla favola dell'Union SG

Il Leverkusen vola in semifinale dopo il 4-1 in casa dell'Union SG volando in semifinale di UEFA Europa League.

Momenti chiave 2': Diaby sblocca il risultato con una ribattuta

38': il tiro al volo di Bakker si insacca sul palo opposto

60': Frimpong sfrutta un errore difensivo di Moris

65': Terho accorcia per la formazione di casa

79': Hložek ribatte in rete un tiro di Diaby

Il riepilogo

L'esultanza del Leverkusen ANP via Getty Images

Il Leverkusen vince 4-1 grazie alle reti di Moussa Diaby, Mitchel Bakker, Jeremie Frimpong e Adam Hložek. Per la squadra di casa in gol (l'1-3 momentaneo) il giovane Casper Terho, entrato a partita in corso.

Union SG - Leverkusen 1-4: la partita minuto per minuto

Formazioni titolari

Union SG: Moris; Nieuwkoop, Kandouss (Terho 46'), Burgess, Machida, Lapoussin; Lynen, Amani (Puertas 81'), Teuma (El Azzouzi 87'); Vertessen (Adingra 32'), Boniface (Nilsson 81').

Leverkusen: Hradecky; Tapsoba (Kossounou 59'), Tah, Hincapie; Frimpong (Adli 71'), Amiri (Demirbay 59'), Andrich, Bakker; Diaby (Bellarabi 86'), Hlozek (Azmoun 86'), Wirtz.