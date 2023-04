Sporting CP - Juventus 1-1 (tot. 1-2): la Juve pareggia e vola in semifinale

La Juventus resiste agli assalti dello Sporting CP e porta a casa un prezioso 1-1 che vale la qualificazione in semifinale di UEFA Europa League nonché la vittoria per 2-1 tra andata e ritorno.

I momenti chiave 9': Rabiot sblocca il risultato con una conclusione ravvicinata

20': Edwards pareggia su rigore

35': Diomande sfiora con un colpo di testa

55': Vlahović da buona posizione la manda sopra la traversa

75': Ricardo Esgaio spreca calciando alto

88': Coates fallisce due occasioni

Riepilogo partita: la Juve resiste agli assalti dello Sporting

L'esultanza della Juventus dopo il gol di Adrien Rabiot Getty Images

Dopo l'1-0 di Torino in favore della Juve grazie a un gol sul finale di Federico Gatti, i bianconeri sbloccano subito il risultato a Lisbona allungando il vantaggio tra andata e ritorno.

Corner battuto da Federico Chiesa, il colpo di testa di Bremer viene neutralizzato nel duello aereo da Morita. Coates non riesce a liberare efficacemente, il tocco di Alex Sandro nel cuore dell'area di rigore favorisce Rabiot, che è rapido nel calciare a rete di prima intenzione col sinistro e battere Adán.

Lo Sporting CP però resta in partita e pareggia qualche minuto dopo: l'arbitro assegna calcio di rigore allo Sporting per l'intervento falloso di Rabiot su Ugarte al termine di un'azione nella quale Danilo aveva deviato la sfera sul palo della porta bianconera. Dal dischetto va Marcus Edwards, che spiazza Szczęsny con un sinistro centrale.

La squadra di casa sfiora il vantaggio con Ousmane Diomande, il cui colpo di testa però arriva a pochi centimetri del palo, e sebbene la squadra portoghese si sistemi bene in campo, col passare del tempo la Juve si chiude bene lasciando solo le briciole agli avversari.

La Juventus attacca a testa bassa e arriva a un passo dal raddoppio quando il cross di Juan Cuadrado trova Dušan Vlahović in buona posizione. Il suo colpo di testa tuttavia sfiora solamente la traversa.

Nei minuti finali Edwards alza la sfera a cercare l'inserimento in area di Ricardo Esgaio: l'intervento errato di Danilo apre la strada al numero 47 dello Sporting, che calcia col destro da ottima posizione ma alza troppo la traiettoria.

A due minuti dalla fine Sebastiàn Coates potrebbe segnare il gol del pareggio complessivo, ma il suo tiro da buona posizione non inquadra lo specchio della porta.

La cronaca di Sporting CP - Juventus 1-1

Luis Piedade, reporter Sporting CP

La squadra di casa non riesce nell'impresa come contro l'Arsenal, ed esce a testa alta dopo una prestazione eroica soprattutto nella ripresa. I padroni di casa hanno dato tutto ma gli è mancato almeno un altro gol. Dopo aver messo in difficoltà la Juventus, lo Sporting esce con il rammarico di non essere riuscito a portare la sfida almeno ai supplementari.

Fabio Balaudo, reporter Juventus

È stata una serata di sofferenza per la Juventus, ma ne è valsa la pena per il risultato ottenuto. La squadra di Allegri ha respinto gli attacchi dello Sporting CP con determinazione e concentrazione, subendo gol solo su calcio di rigore. E la ricompensa, nonostante qualche spavento nei minuti finali, è un posto in semifinale.

Reazioni a caldo

Il gol su rigore dello Sporting Getty Images

Formazioni titolari

Sporting CP: Adán; Diomande, Coates, Gonçalo Inácio (Reis 81'); Ricardo Esgaio, Ugarte, Morita, Nuno Santos (Arthur Gomes 87'); Edwards, Francisco Trincão (Chermiti 81'), Pedro Gonçalves.

Juventus: Szczęsny; Danilo, Bremer (Gatti 71'), Alex Sandro; Cuadrado, Miretti (Pogba 71'), Locatelli, Rabiot, Chiesa (Kostić 78'); Di María, Vlahović (Milik 71').