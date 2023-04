Cosa guardare nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League

I quarti di finale di UEFA Europa League sono ancora tutti da decidere. Nell'andata, Siviglia e Manchester United hanno pareggiato, esattamente come Union Saint-Gilloise e Leverkusen, mentre la Juventus ha vinto di misura così come il Feyenoord rispettivamente contro Sporting CP e Roma.

In questo articolo presentato da Enterprise Rent-A-Car, vi raccontiamo gli spunti più interessanti delle gare di ritorno.

Ritorno quarti di finale: 20 aprile 2023 (tutte alle 21:00 CET)

Sevilla - Man United (2-2)

Sporting CP - Juventus (0-1)

Roma - Feyenoord (0-1)

Union SG - Leverkusen (1-1)

Guida alle partite

Lo United alle prese con gli infortuni

Sembrava che tutto stesse andando per il meglio per il Manchester United, che all'Old Trafford era in vantaggio per 2-0 sul Siviglia. Ma due gol nei minuti finali, insieme all'infortunio di Lisandro Martinez, hanno lasciato all'allenatore Erik ten Hag molte riflessioni da fare in vista del ritorno.

Con Raphaël Varane infortunatosi giovedì, Ten Hag potrebbe ricorrere alla coppia difensiva composta da Harry Maguire e Victor Lindelöf, se i due titolari non dovessero recuperare in tempo. I due hanno molta esperienza nel giocare insieme, ma vista la pericolosità dell'attacco del Siviglia e il suo incredibile feeling con la competizione, David de Gea e la sua linea difensiva potrebbero vivere una serata difficile allo Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Highlights: Man United - Siviglia 2-2

Le italiane incubo dello Sporting

È giusto dire che lo Sporting non ha un'ottima tradizione contro le squadre italiane. Con la sconfitta all'andata contro la Juventus, i portoghesi hanno vinto solo due degli ultimi 21 incontri contro squadre italiane nelle competizioni europee e dovranno cambiare questo trend al ritorno se vorranno avere qualche possibilità di qualificarsi in semifinale.

La difesa della Juventus si è rivelata difficile da espugnare: nessuno ha spazzato più palloni di Gleison Bremer (nove) o fatto più tackle di Danilo (cinque) nell'andata dei quarti di Europa League. Lo Sporting spera che giocatori offensivi come Marcus Edwards e Francisco Trincão possano incidere di più a Lisbona.

Highlights: Juventus - Sporting CP 1-0 

Abraham e Dybala fuori?

Il Feyenoord ha fatto un passetto in avanti verso la vendetta sulla Roma dopo la sconfitta in finale di UEFA Europa Conference League dello scorso anno, vincendo 1-0 a Rotterdam. La qualificazione è ancora aperta, ma l'allenatore della Roma, Jose Mourinho, non crede che i sue due fuoriclasse possano recuperare in tempo per il ritorno, ammettendo che "probabilmente perderà" Tammy Abraham e Paulo Dybala per le "prossime due partite".

Con Dybala, capocannoniere in condivisione della Roma in questa competizione con tre gol, e Abraham che rappresenta sempre una minaccia, il Feyenoord potrebbe essere galvanizzato psicologicamente dall'assenza dei due. Tuttavia, dovrà ancora fare i conti con il pericolo rappresentato da un centrocampista come Nicola Zalewski, che all'andata ha effettuato più cross di qualsiasi altro giocatore (tre).

Highlights: Feyenoord 1-0 Roma

L'Union SG non vuole smettere di sognare

In questa Europa League, l'Union SG è stato sempre superiore alle sue stesse aspettative e lo ha fatto ancora una volta nell'andata contro il Leverkusen quando dopo essere stato in vantaggio per gran parte del tempo, ha subito il pareggio nei minuti finali della sfida in Germania.

In generale, la squadra belga non ha trovato difficoltà a segnare, avendo realizzato due o più reti in sei delle ultime otto partite disputate in questa competizione. Con l'appassionato pubblico di casa alle spalle, la squadra di Karel Geraerts spera di scrivere un altro capitolo della propria favola mantenendo vivo il sogno di uno storico successo da sfavorito.

Highlights: Leverkusen - Union SG 1-1