Sporting CP - Juventus, anteprima ritorno quarti di finale Europa League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Sporting CP e Juventus si affronteranno giovedì 20 aprile nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League.

Sporting CP - Juventus in breve Quando: giovedì 20 aprile (21:00 CET)

Dove: Estádio José Alvalade, Lisbona

Cosa: ritorno quarti di finale UEFA Europa League (andata: 0-1)

La vincente affronterà Man United o Sevilla in semifinale con l'andata in trasferta

Dove guardare Sporting CP - Juventus in TV

Guida alla partita

Federico Gatti segna il suo primo gol con la maglia della Juventus e i Bianconeri si impongono per 1-0 nella gara di andata dei quarti di finale di UEFA Europa League dopo aver sofferto nel primo tempo contro lo Sporting. Nel finale doppio miracolo di Mattia Perin.

La Juventus si presenterà a Lisbona con un vantaggio di un solo gol, ben consapevole che la qualificazione è tutt'altro che chiusa. Lo Sporting ha dominato a larghi tratti a Torino, costringendo i bianconeri a giocare in contropiede, cosa che sembra non essere nelle corde della Juve.

Alla fine nonostante l'ottima prestazione dello Sporting, la Juve ha vinto la sua quarta partita consecutiva senza subire gol in UEFA Europa League.

Dato che non sono riusciti a segnare solo in due delle ultime 24 partite di UEFA Europa League, gli italiani sono favoriti per il passaggio del turno.

Precedenti formazioni*

Sporting CP: Adán; Coates, Gonçalo Inácio, St Juste; Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Morita, Ricardo Esgaio; Francisco Trincão, Youssef Chermiti, Edwards

Juventus: Szczęsny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostić; Di María, Milik, Chiesa

*Probabili formazioni a seguire

Stato di forma

Sporting CP

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): SVPVVV

Situazione attuale: 4° in Liga Portuguese

Juventus

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VSPVVV

Situazione attuale: 7ª in Serie A

Il parere degli esperti

Carlos Machado, reporter Sporting CP

A seguire

Fabio Balaudo, reporter Juventus

A seguire

Le parole degli allenatori

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus: "Abbiamo commesso qualche errore, i ragazzi possono migliorare, soprattutto negli ultimi passaggi. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio con tre centrocampisti, che ci hanno dato maggiore ampiezza. Lo Sporting ha pressato alto e ha perso intensità con il passare della partita, ma è stata una buona prestazione. Non era facile vincere e non subire gol".

Ruben Amorim, allenatore Sporting CP: "Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non abbiamo segnato un gol. Questo riassume un po' il nostro stato di forma, ma la cosa positiva è che abbiamo un'altra opportunità in casa. Dobbiamo essere molto intelligenti per aggirare la situazione".