Roma - Feyenoord, anteprima ritorno quarti di finale Europa League: dove vederla, orario, probabili formazioni

Roma e Feyenoord si affronteranno giovedì 20 aprile per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League.

Roma - Feyenoord in breve Quando: giovedì 20 aprile (21:00 CET)

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Cosa: ritorno quarti di finale UEFA Europa League (andata: 0-1)

La vincente affronterà Leverkusen o Union SG in semifinale, con l'andata in casa

Il gol di Mats Wieffer con un potente tiro dalla distanza ha regalato al Feyenoord la vittoria al De Kuip, anche se i due legni colpiti dalla Roma dimostrano che tra le due finaliste della passata UEFA Europa Conference League regna sostanzialmente l'equilibrio.

La compagine italiana ha vinto tutti e cinque i precedenti doppi confronti a eliminazione diretta di competizioni UEFA contro avversari dei Paesi Bassi, e in più all'andata ha sfiorato due volte il gol: prima col palo preso da Lorenzo Pellegrini su rigore, e poi con una traversa di Roger Ibañez su un colpo di testa deviato.

Paulo Dybala e Tammy Abraham sono stati costretti a uscire per infortunio a Rotterdam, aggravando il senso di sfortuna degli ospiti. La loro disponibilità per il ritorno potrebbe rivelarsi fondamentale contro avversari desiderosi di vendicarsi della sconfitta nella finale della passata stagione.

Probabili formazioni

Roma: Rui Patricio; Zalewski, Mancini, Smalling, Ibañez; Dybala, Cristante, Pellegrini, Matić, Spinazzola; Abraham

Diffidati: Mancini, Matić, Spinazzola

Squalificati: nessuno

Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Orkun Kökçü, Wieffer, Szymański; Jahanbakhsh, Gimenez, Idrissi

Diffidati: Timber, Wålemark, Wieffer

Squalificati: nessuno

Stato di forma

Roma

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVVSPS

Situazione attuale: 3ª in Serie A

Feyenoord

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVDVVV

Situazione attuale: 1° in Eredivisie

Il parere degli esperti

Francesco Corda, match reporter

Le parole degli allenatori

José Mourinho, allenatore Roma: "I ragazzi si sono impegnati e sacrificati molto. Avevamo la possibilità di ottenere un risultato diverso, ma la realtà è che abbiamo perso l'andata per 1-0. Abbiamo delle difficoltà e non riusciamo a ruotare molto la squadra. Probabilmente perderemo Abraham e Dybala per le prossime due partite. Siamo quello che siamo ma al ritorno avremo l'Olimpico".

Arne Slot, allenatore Feyenoord: "Durante l'intervallo ho detto alla squadra cosa doveva fare meglio. Nel secondo tempo siamo stati compatti fin dal primo momento, ma ci vuole un po' di fortuna e noi non l'abbiamo avuta. Abbiamo avuto il tempo e le occasioni per segnare di più ma non ci siamo riusciti. Forse in questo ci entra la qualità dell'avversario".