L'allenatore del Feyenoord, Arne Slot, sulla 'rivincita' contro la Roma nei quarti di finale di Europa League

La scorsa stagione, Arne Slot ha ricevuto il premio Rinus Michels come miglior allenatore olandese del 2021/22, scelto dai suoi colleghi. Un riconoscimento che l'ha reso orgoglioso, ma che si è rivelato come un mero premio di consolazione dopo la sconfitta del Feyenoord in finale di UEFA Europa Conference League per 1-0 contro la Roma di José Mourinho.

Adesso, alla sua seconda stagione completa a Rotterdam, la squadra di Slot è in testa alla classifica di Eredivisie e ai quarti di UEFA Europa League, dove affronterà nuovamente i giallorossi. Nella chiacchierata con UEFA.com, Slot ha insistito sul fatto che non sarà una vendetta per la sua squadra, ma che da quella sconfitta a Tirana i suoi ragazzi hanno imparato la lezione.

Sulle aspettative per questa sfida

Credo di poter usare le stesse parole di sei-nove mesi fa. Subire gol non sarebbe una cosa buona. Non è mai una cosa buona, in effetti, ma lo è ancora meno contro la Roma. È difficile segnare contro di loro, ma se giochi contro una squadra brava in difesa nonostante le tue grandi capacità realizzative, allora è ancora più importante non subire gol alla prima occasione come capitato l'ultima volta.

Per i ragazzi è soprattutto una grande opportunità quando giochi contro un grande club come la Roma nei quarti di finale. Cercheremo di prepararli al meglio dal punto di vista calcistico. In questo senso rivedremo qualche filmato dell'anno scorso, ma senza esagerare perché il sentimento di vendetta potrebbe essere presente per tre o quattro giocatori, dato che la maggior parte di loro non c'erano. Per me, [la vendetta] non è una motivazione aggiuntiva. In fondo non servono chissà quante motivazioni se ti ritrovi a giocare un quarto di finale europeo con la maglia del Feyenoord.

Sulla finale del 2022

Si è avverato ciò che avevamo temuto in precedenza, ovvero che gli sarebbe bastata una sola occasione per vincere. E quell'occasione l'hanno avuta: un buon passaggio, un buon primo tocco, un bel gol. I nostri difensori hanno fatto un ottimo lavoro per 89 minuti, ma sapevamo in anticipo che contro la Roma non si doveva subire un gol alla prima occasione, perché poi sarebbe stato estremamente difficile fare gol noi.

All'inizio del secondo tempo abbiamo avuto un paio di grandi occasioni, ma con il passare del tempo è diventato tutto più difficile per noi, perché loro erano molto ben attrezzati per difendere l'1-0. A parte alcune occasioni minori e un fallo di mano che purtroppo non è stato fischiato a nostro favore, non abbiamo creato molte occasioni per segnare il pareggio. Quindi, alla fine, è stata una serata molto deludente per noi.

Su cosa è cambiato da quella finale a Tirana

Loro sono solo migliorati. Hanno ancora più qualità in campo. [Paulo] Dybala è il giocatore di punta che hanno aggiunto. Uno che conosciamo bene è Georginio Wijnaldum. Poi c'è l'attaccante [Andrea] Belotti. Hanno preso anche [Nemanja] Matić, che ha avuto un ottimo rendimento con il Manchester United. Non sono la stessa squadra dell'anno scorso. Hanno ancora più qualità quest'anno, quindi non si possono fare paragoni. Ma il loro stile di gioco, con cinque difensori, è sempre lo stesso.

Questo Feyenoord invece è una squadra praticamente nuova. Sette giocatori che erano nella formazione titolare della finale dell'anno scorso non sono più con noi. Alcuni li abbiamo presi in prestito, altri li abbiamo venduti. Abbiamo dovuto acquistare 15 o 16 nuovi giocatori. Abbiamo una squadra ancora più giovane: Credo che la media sia ancora più bassa dell'anno scorso. Il nostro modo di giocare e la nostra idea di far divertire i tifosi con un calcio offensivo, però, non sono cambiati.

