Wijnaldum è pronto per il "suo" Feyenoord

Dopo aver trionfato in UEFA Europa Conference League lo scorso maggio, la Roma sogna di andare all-in anche quest'anno in UEFA Europa League: nei quarti i Giallorossi di José Mourinho se la vedranno con il Feyenoord, lo stesso avversario battuto nella indimenticabile notte di Tirana. Quella contro gli olandesi sarà una sfida particolare per Georginio Wijnaldum, nato a Rotterdam e cresciuto e affermatosi proprio nel Feyenoord. Dopo aver superato un lungo infortunio, "Gini" - uno dei nuovi acquisti della Roma - è pronto a dare il suo contributo e a UEFA.com racconta le sue impressioni e sensazioni per questa delicata e attesissima doppia sfida.



Che ricordi ti legano al De Kuip e che rapporto hai con il Feyenoord?

Georginio Wijnaldum: Sono stato un tifoso del Feyenoord sin da quando ero piccolo perché sono nato e cresciuto a Rotterdam. Il Feyenoord era il club più importante di Rotterdam, quindi ne sono diventato tifoso. Ho giocato anche per lo Sparta, altra squadra di cui sono grande tifoso. Però, all'epoca, il mio amore per il Feyenoord era leggermente superiore al mio amore per lo Sparta. Forse perché il Feyenoord stava andando molto meglio dello Sparta. È così che è iniziata. Sono andato al loro open day, ho visitato lo stadio De Kuip con la mia famiglia e poi sono entrato nel settore giovanile del Feyenoord e successivamente in prima squadra.



D: Hai avuto un rapido sviluppo con il Feyenoord. Sei stato l'esordiente più giovane di sempre nella prima squadra. Il 2008-09 è stata una stagione molto speciale in cui hai giocato sei partite europee: com'è stato?

GW: Fantastico. Stai vivendo un sogno in quel momento. All'epoca andavo ancora a scuola, quindi vivevo in due mondi. Uno era come un sogno in cui giocavo in prima squadra da ragazzo nella città in cui sono nato, la città che rappresento. D'altra parte, dovevo ancora andare a scuola e studiare insieme ai miei compagni di classe. È stato un periodo meraviglioso...Al Feyenoord giocavo con i grandi, e nonostante avessi tutta la libertà di essere me stesso, era bello anche stare ancora a scuola dove potevo davvero essere libero e comportarmi come uno della mia età. Al Feyenoord eri costretto a comportarti da adulto e a scuola questo non era necessario. Quindi per me è stato positivo poter andare a scuola. Era una specie di evasione.



D: C'è qualche giocatore in particolare da cui hai appreso di più?

GW: All'epoca in squadra c'erano giocatori come [Giovanni] van Bronckhorst e [Roy] Makaay. Ho trascorso molto tempo con Makaay, non solo come giocatore ma anche fuori dal campo. Siamo ancora in contatto. Parliamo ogni tanto. Kevin Hofland era molto coinvolto con i giovani, così come Denny Landzaat e Tim de Cler. Ci aiutavano se necessario. A volte potevano anche essere molto duri con noi perché sapete come è con i giovani. Hanno alti e bassi, ma loro [i giocatori più anziani] si sono concentrati principalmente sull'aiutarci. Ho imparato molto da tutti loro. Quello è stato l'anno in cui ho fatto il mio esordio, ma non è stata la mia prima stagione completa. Ho imparato molto all'epoca da Patrick Lodewijks, ad esempio, che ora è l'allenatore dei portieri dell'Olanda. Anche [Pierre] van Hooijdonk era ancora lì e anche lui mi ha aiutato molto. C'erano [Theo] Lucius e Danny Buijs con cui avevo un buon rapporto.



D: Quando hai vinto la Champions League hai festeggiato con una bandiera speciale, in parte dell'Olanda e in parte del Suriname. Quanto orgoglio hai provato e come ti sentito nel 2019, come lo descriveresti?

GW: Sono nato nei Paesi Bassi, ma ho avuto un'educazione surinamese, quindi anche olandese. Valori e principi olandesi, ma a casa tutto era surinamese. Sono arrivato dove sono anche grazie alle mie radici surinamesi, quindi ho pensato che fosse bello e necessario avere entrambe le bandiere.



D: Sei approdato alla Roma con i tifosi che ti aspettavano all'aeroporto. Come è stato?

GW: Davvero speciale. Devo dire che subito dopo che avevano mostrato il loro interesse, mi sono già sentito bene durante i colloqui che abbiamo avuto con Tiago Pinto, il direttore generale. Ho anche parlato con [José] Mourinho. Cercavo gioia e amore per il gioco. Non pensavo a giocare in Champions League o all'Inghilterra e la Spagna. Volevo solo divertirmi di nuovo a giocare a calcio. E durante i colloqui che ho avuto con Tiago e Mourinho mi sono sentito davvero bene. Per questo ho deciso di andare a Roma. All'aeroporto i tifosi hanno davvero mostrato l'apprezzamento per il fatto che avevo scelto il loro club. È stato così anche durante le partite e durante il periodo del mio infortunio. Mi hanno sostenuto per tutto il tempo, fino ad oggi.



José Mourinho dà istruzioni a Georginio Wijnaldum durante la sfida di UEFA Europa League tra AS Rome e Real Sociedad AFP via Getty Images



D: Sei tornato più forte o più saggio dall'infortunio?

GW: Penso che ogni infortunio ti renda più saggio. Nel mio caso ho conosciuto meglio il mio corpo e quali sono i miei limiti, soprattutto in palestra; come posso migliorare fisicamente. Ma il ritorno è stato anche come una nuova fase. Mi sono fratturato una gamba e anche quella ovviamente è una situazione completamente diversa. Come lo affronti? Non è la stessa situazione del solito e devi adattarti a tutto quello che ti capita. Impari qualcosa di nuovo ogni volta e questa volta non è stato diverso. Sono tornato solo da due mesi e ho dovuto imparare a gestire il mio corpo.



D: Stai per giocare nella città dove sei nato, contro la tua squadra: il Feyenoord [Rotterdam]. Qual è stata la tua reazione al sorteggio, hai pensato: "Oh no!" oppure "Oh, sì!"?

GW: Sinceramente, ho pensato: "Oh, no". Non perché ho paura di giocare contro il Feyenoord, ma ovviamente voglio il meglio per il Feyenoord e sostengo il club a livello nazionale, oltre che a livello europeo. Ora, sarò loro avversario e ovviamente devo scegliere me stesso. Quindi, è una situazione un po' strana.



D: Qual è la tua valutazione di quello che Arne Slot ha realizzato finora a Rotterdam? Perché il Feyenoord sta facendo una stagione incredibile.

GW: È bravo a costruire la squadra. Ciò era evidente anche dal modo in cui hanno gestito i trasferimenti dei giocatori che hanno lasciato il club. La dice lunga su Slot come manager. È in grado di costruire una squadra forte con i giocatori che ha. Sono stato felice quando ho scoperto che sarebbe andato al Feyenoord perché aveva avuto successo all'AZ [Alkmaar]. Ha continuato in quel modo. Penso che tutti siano contenti. Il Feyenoord è un club molto grande, che compete ogni anno per vincere il campionato. Non è sempre stato così negli ultimi 20 anni. Ha vinto il campionato solo una volta. In questa stagione sembra che vinceranno il campionato ed è così che dovrebbe essere per un club come il Feyenoord.



Highlights finale 2022: Roma-Feyenoord 1-0

D: Sarà un avversario molto duro per la Roma.

GW: Sicuramente un avversario difficile. Inoltre, dato che ora siamo in una fase avanzata dell'Europa League, gli avversari diventano sempre più difficili da battere. Sono rimaste solo le squadre migliori. Il Feyenoord è sicuramente una di quelle squadre, gioca bene, vuole giocare bene. In fase di non possesso, pressano subito l'avversario per cercare di riconquistare rapidamente il pallone. Hanno grandi giocatori individuali e li utilizzano in posizioni in cui possono usare le loro abilità nel miglior modo possibile. Sono una grande squadra e lo hanno dimostrato in questa stagione.