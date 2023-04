Ivan Rakitić parla del Siviglia, dei quarti di finale contro lo United e di un altro potenziale successo in UEFA Europa League

Nato in Svizzera, il centrocampista Ivan Rakitić ha giocato nel Basilea e nello lo Schalke prima di trasferirsi al Siviglia per la prima volta nel 2011. L'estate dopo aver vinto la UEFA Europa League 2013/14, il nazionale croato è stato acquistato dal Barcellona, con cui ha vinto quattro campionati e la UEFA Champions League 2014/15, ma nel 2020 ha colto al volo l'opportunità di tornare al sole dell'Andalusia.

A 35 anni, Rakitić spera di aiutare il Siviglia a vincere la settima Coppa UEFA/Europa League, anche se i quarti di finale contro il Manchester United saranno una dura prova.

Stiamo andando bene in Europa, a differenza del campionato, purtroppo, ma conosciamo la storia del Siviglia nelle competizioni UEFA. Sappiamo che la Champions League è la numero uno, seguita dall'Europa League, ma credo che l'asticella si sia alzata e lo si vede dalle squadre ancora in gara.

La partita contro il Manchester United sarà molto difficile e loro partono favoriti. L'andata è anche in trasferta. Dobbiamo pensare al nostro gioco e prepararci bene. Se facciamo un buon risultato, qui ci sarà l'inferno. Vogliamo andare avanti: sarà difficile, ma faremo del nostro meglio e lotteremo fino alla fine.

Sulla città di Siviglia

Sono passati circa 12 anni [da quando sono venuto qui]. La città vive di calcio, compagnia e famiglia. Qui c'è un detto: "Chi viene a Siviglia resta a Siviglia". Chi viene qui, anche se non può restare, torna sicuramente.

[Il difensore della Croazia] Duje Ćaleta-Car è stato di recente a casa mia con sua moglie e i suoi amici. Quando se n'è andato, mi ha mandato un bel messaggio per dirmi che la città era fantastica e che era tutto bellissimo: la gente, il clima e tutto il resto. Chiunque venga qui dovrebbe rimanere per cinque o sei giorni [almeno], per qualsiasi evenienza.

La città è molto antica ed è ricca di storia. Inoltre, sono l'unico croato a cui è stato permesso di sposarsi nella famosa cattedrale.

Il ritorno dopo Barcellona

Avevo diverse opzioni, ma quando si è aperta la porta per tornare a casa è stato tutto chiaro, soprattutto dopo aver parlato con mia moglie. Non si trattava del contratto, dei soldi o di qualsiasi altra cosa, ma del cuore. Volevamo solo tornare a casa nostra.

Anche il club è cresciuto tanto in cinque o sei anni, quindi è bello cercare di aiutarlo a crescere ancora. Siviglia è casa mia; mia moglie è di qui, i miei figli sono nati qui, vanno a scuola qui e hanno gli amici qui. Anche i miei amici più cari sono qui, quindi Siviglia per me significa casa.

La possibilità di regalare al Siviglia la settima Coppa UEFA/Europa League

Sarebbe incredibile. In città tutti dicono che l'Europa League è la competizione del Siviglia. Ci appartiene, perché l'abbiamo vinta sei volte negli ultimi 15 anni circa. Rispetto tutti coloro che l'hanno vinta, ma in qualche modo è nostra.

La gente di qui adora queste partite, lo si vede in giro. Le aspettiamo con impazienza e sarebbe incredibile alzare la coppa ancora una volta. Se Dio vuole, ce la faremo passo dopo passo. Ci aspettano due gare difficili e lotteremo fino alla fine.

