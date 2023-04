Comunicato della UEFA sul quarto di finale tra Feyenoord e Roma

Dopo aver consultato tutte le parti interessate, la UEFA ha stabilito che non verranno venduti i biglietti riservati ai tifosi ospiti per la gara di Rotterdam tra Feyenoord e Roma.

Questa decisione è stata presa sulla base del Regolamento UEFA Safety and Security, dopo un'accurata valutazione dei rischi, e sulla base anche della richiesta delle autorità italiane di non ammettere tifosi in trasferta allo stadio Olimpico di Roma.