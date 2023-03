Indovina la vincitrice della UEFA Europa League con Bracket

Gioca a Bracket UEFA Europa League, presentato da bwin, e indovina la vincitrice di ogni incontro dai quarti di finale alla finale. 

Crea subito il tuo Bracket

La sfida è indovinare la squadra vincitrice di ogni incontro dai quarti di finale alla finale. Il gioco è gratuito e disponibile qui o tramite le app per Android/iOS. Accedi o registrati per salvare i tuoi pronostici, controllare il tuo punteggio e condividere tutto con gli amici.

Salvando il tuo pronostici prima dell'inizio dei quarti di finale di Europa League (13 aprile), parteciperai a un'estrazione a premi che mette in palio un'esperienza irripetibile: due biglietti, volo e pernottamento per la finale 2022/23 a Budapest. Il vincitore e il suo accompagnatore saranno anche allenati da due leggende del calcio come Esteban Cambiasso e Luis García. Se non ti basta, il vincitore giocherà anche una partita 11 contro 11 alla Puskás Aréna il giorno dopo la finale!

Salvando il tuo pronostico in qualsiasi momento prima della finale del 31 maggio parteciperai a un'altra estrazione, che mette in palio un viaggio tutto pagato per la finale di Europa League 2024 a Dublino.

Tra gli altri premi ci sono cinque palloni e cinque maglie di una squadra a scelta. I vincitori saranno annunciati la settimana dopo la finale.