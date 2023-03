Ritorno ottavi di finale Europa League: Juventus, Roma, United e Sevilla ai quarti

Juventus e Manchester United superano il turno senza difficoltà, il Sevilla perde a Istanbul ma passa lo stesso, il Feyenoord ne segna sette, mentre la Roma pareggia ma passa in virtù della vittoria dell'andata.

Vi raccontiamo le gare di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League.

Predictor: com'è andata?

Il rigore trasformato con freddezza da Enner Valencia non basta ai turchi a ribaltare il risultato dell'andata a Istanbul. Il 33enne spiazza dagli 11 metri Marko Dmitrović sul finire del primo tempo dopo un tocco di mano in area di Alex Telles su cross di Ferdi Kadıoğlu. Nella ripresa, i padroni di casa cercano con insistenza il raddoppio ma il Sevilla resiste e porta a casa una preziosa sconfitta che però vale la qualificazione.

La statistica

Il Sevilla ha vinto il trofeo in ogni edizione nella quale ha raggiunto i quarti di finale.

La Juventus concede il bis e si aggiudica anche il secondo round degli ottavi di UEFA Europa League, espugnando per 2-0 il campo del Friburgo. A indirizzare la gara gli ultimi minuti del primo tempo: l’espulsione di Manuel Gulde e il successivo rigore trasformato da Dušan Vlahović, infatti, spianano la strada del successo ai Bianconeri, che trovano il raddoppio nei minuti di recupero con Federico Chiesa.

Leggi il report completo.

La statistica

La Juventus ha perso una sola delle ultime 22 gare di UEFA Europa League, qualificazioni comprese (V12 P9).

Dopo un primo tempo combattuto ma terminato a reti bianche, nella ripresa la gara si sblocca al 56' con un siluro di Marcus Rashford da 25 metri.

La statistica

Avendo segnato il 25esimo gol in Europa, Rashford ha superato Cristiano Ronaldo diventando il sesto calciatore più prolifico dello United sul palcoscenico europeo

Il club di Rotterdam sfonda la porta principale ed entra ai quarti dopo una prestazione maiuscola condita da sette gol. Santiago Giménez apre le marcature, Orkun Kökçü segna due gol portando il risultato sul 3-0 prima dell'intervallo. Nella ripresa Oussama Idrissi ne mette a segno altri due. Con i gol di Alireza Jahanbakhsh e Danilo Pereira, il Feyenoord segna quattro gol in 18 minuti. Kevin Kelsy segna la rete della bandiera per i Pitmen nei minuti finali.

La statistica

Oltre ad aver disputato la 300esima partita europea, il Feyenoord ha vinto 11 delle ultime 13 partite UEFA giocate in casa.

Cosa succede dopo? Le vincenti degli ottavi accedono al sorteggio dei quarti di finale che verrà effettuato venerdì 17 marzo, nel quale non ci saranno restrizioni né teste di serie.

Il club belga supera il turno vincendo anche la gara di ritorno. I padroni di casa passano il vantaggio al 18' con Teddy Teuma, e raddoppiano al 63' con Lazare Amani. Gli ospiti cercano più volte di riaprire il discorso qualificazione ma finiscono per subire il 3-0 in contropiede da Loïc Lapoussin nei minuti di recupero.

La statistica

L'Union SG ha vinto nove delle ultime dieci gare casalinghe tra tutte le competizioni (S1).

Il club tedesco vola ai quarti di finale imponendosi senza difficoltà a Budapest, la città che ospiterà la finale di Europa League di questa edizione. Le speranze di rimonta del Ferencvàros si infrangono già al terzo minuto quando Moussa Diaby segna uno splendido gol su azione personale. Nei minuti finali, Amine Adli chiude definitivamente il discorso qualificazione.

La statistica

Il Leverkusen si qualifica per la seconda volta in quattro anni ai quarti di finale di Europa League.

Dopo il 2-2 dell'andata, Arsenal e Sporting non vanno oltre l'1-1 con i gol di Xakha (19') e Gonçalves (62'). La gara va prima ai supplementari e infine ai rigori, dove lo Sporting approfitta dell'errore dal dischetto di Martinelli segnando il quinto rigore su cinque con Santos.

La Roma pareggia all'Anoeta e centra un'importante e prestigiosa qualificazione ai quarti di finale di UEFA Europa League. Forti del 2-0 conquistato all'Olimpico, i Giallorossi di José Mourinho resistono alla pressione della Real Sociedad - insistente soprattutto nella ripresa - e proseguono con merito la loro avventura nella competizione.

Leggi il report completo.

La statistica

La Roma non è andata in gol per la seconda volta nelle ultime 37 partite in competizioni UEFA.