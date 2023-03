Juventus-Freiburg 1-0: Di María decide la sfida d'andata

La Juventus vince di misura l’andata degli ottavi di UEFA Europa League, superando 1-0 il Freiburg. A decidere la sfida di Torino è un lampo di Ángel Di María, sempre più trascinatore della Vecchia Signora dopo la tripletta in trasferta contro il Nantes.

Buona partenza dei Bianconeri, che si affidano subito al talento di Di María. Dai piedi dell’argentino nasce la prima palla gol del match: assist illuminante per Adrien Rabiot, con il francese che cerca la porta da posizione defilata, trovando la risposta non perfetta ma efficace di Mark Flekken. L’estremo difensore si ripete qualche minuto più tardi respingendo un’insidiosa punizione di Juan Cuadrado.

La squadra di Massimiliano Allegri fa la partita e si rende più volte pericolosa, sfruttando anche le proprie qualità sulle palle inattive, ma non riesce a sfondare il muro tedesco, che resiste fino all’intervallo.

La Juventus riparte forte e ci prova con un colpo di testa di Dušan Vlahović, che, sull’assist del solito Di María, non inquadra lo specchio della porta avversaria. La pressione dei padroni di casa viene premiata al 53’: splendido cross di Filip Kostić e perfetta incornata di Di María, che sblocca il match con una giocata da attaccante puro.

La reazione del Freiburg è molta timida e non infastidisce i Bianconeri, ai quali basta il guizzo del Fideo per aggiudicarsi la gara d'andata. Tra una settimana esatta il secondo round, in Germania.