Roma-Real Sociedad 2-0: El Shaarawy e Kumbulla piegano la Real Sociedad

La Roma ottiene un'importante vittoria nell'andata degli ottavi di UEFA Europa League. Allo Stadio Olimpico, la squadra di José Mourinho si impone 2-0 sulla temuta Real Sociedad grazie al bel gol in apertura di Stephan El Shaarawy e a un colpo di testa di Marash Kumbulla nel finale. A decidere la qualificazione sarà comunque la sfida di ritorno tra una settimana all'Anoeta.



Mourinho schiera lo spagnolo ex Leeds Diego Llorente al posto dello squalificato Roger Ibañez e cambia gli esterni, schierando titolari Rick Karsdorp ed El Shaarawy. Una mossa che si rivela azzeccata, perché dopo 13 minuti proprio il Faraone sblocca il risultato con una conclusione acrobatica sul secondo palo sul perfetto cross di Tammy Abraham.

Per l'ex Milan e Monaco è il primo gol nella competizione, che provoca la reazione della Real Sociedad. Il giapponese Takefusa Kubo, il migliore dei suoi, colpisce il palo con una conclusione sotto misura, David Silva prova ad accendersi con la sua smisurata classe ma è Chris Smalling a sfiorare l'autorete.

Nel finale di tempo altre due chance per i Giallorossi, con Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala sulla leggerezza del portiere avversario Álex Remiro, ma il pallone termina sempre alto. La ripresa si apre con un cambio obbligato per lo Special One, che deve rinunciare a Diego Llorente, vittima di problemi fisici: al suo posto entra Kumbulla.

Highlights: Roma-Salisburgo 2-0

Rui Patrício, alla presenza numero 130 nelle competizioni UEFA per club, è bravissimo sulla conclusione dalla distanza di Diego Rico, poi la Roma perde anche il capitano Pellegrini per un durissimo scontro con Igor Zubeldia: al suo posto entra Georginio Wijnaldum, mentre Leonardo Spinazzola e Andrea Belotti prendono il posto di El Shaarawy e Abraham.



La squadra di Mourinho è pericolosa sulle transizioni e proprio Belotti colpisce la traversa con un gran tiro da fuori area; Imanol Alguacil, tecnico dei baschi, si gioca la carta Mikel Oyarzabal, che prende il posto dell'evanescente Alexander Sørloth.



Nel finale arriva il raddoppio dei Giallorossi, con Marash Kumbulla che insacca di testa al minuto 87' su un calcio d'angolo calciato da Dybala. E' la ciliegina sulla torta una splendida serata per la Roma di Mourinho.