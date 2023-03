Andata degli ottavi di Europa League: anteprima partita per partita

Arsenal, Manchester United, Roma, Siviglia e le due "Union" saranno protagoniste agli ottavi di finale di UEFA Europa League. Ecco l'anteprima di ogni partita.

Cosa sono gli ottavi di finale? Questo turno vede in gara le otto prime classificate nella fase a gironi di UEFA Europa League contro le otto squadre che hanno superato gli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Le sfide si giocano con partite di andata e ritorno e si concludono giovedì 16 marzo; la regola dei gol in trasferta è stata abolita. Le otto vincitrici accedono al sorteggio dei quarti di finale di venerdì 17 marzo; le squadre sconfitte usciranno dalle competizioni europee 2022/23.

Gioca a Predictor Europa League

Giovedì 9 marzo

Dopo un inizio di stagione incerto con il neoallenatore Erik ten Hag, lo United si è ripreso alla grande. Ha vinto la Coppa di Lega e ha eliminato il Barcellona allo scorso turno, anche se potrebbe non gradire la sfida contro Manuel Pellegrini, tecnico del Betis. Il cileno ha infatti vinto un campionato e due Coppe di Lega con i cugini del Man City e ha pareggiato quattro volte 0-0 contro i Red Devils durante il suo periodo al Villarreal.

Highlights: Man United - Barcelona 2-1

Gli ultimi sette risultati casalinghi della Roma contro le squadre di Liga non sono incoraggianti (V1 P2 S4), ma l'allenatore José Mourinho conosce bene il calcio spagnolo perché ha vinto il campionato 2011/12 con il Real Madrid. Inoltre, il neoarrivato Diego Llorente ha giocato nella Real Sociedad dal 2017 al 2020. Il tecnico avversario Imanol Alguacil ha definito Mourinho "un esempio" ma non si lascia intimorire: "Abbiamo battuto il Manchester United nella fase a gironi, perché non possiamo battere la Roma?".

Lo sapevi?

Mourinho ha vinto la Coppa UEFA con il Porto nel 2002/03 e la UEFA Champions League la stagione successiva; dopo aver portato la Roma al trionfo in UEFA Europa Conference League 2021/22, è sulla buona strada per arrivare fino in fondo anche in questa stagione.

Stanislav Cherchesov, allenatore del Ferencváros, ha raccontato di aver visto la gara tra Leverkusen e Monaco prima di quella tra Man United-Barcellona negli spareggi di ritorno per la fase a eliminazione diretta. I campioni d'Ungheria sono stati puntualmente abbinati alla squadra di Xabi Alonso il giorno dopo e provano a fare il passo successivo per giocare la finale a Budapest. "Sarà difficile, ma nel calcio non c'è niente di facile", ha detto Cherchesov.

Highlights: Monaco - Leverkusen 2-3 (3-5 dcr)

Entrambe le squadre hanno vinto questa competizione quando si chiamava Coppa UEFA: il Feyenoord nel 1973/74 e nel 2001/02, lo Shakhtar nel 2008/09. Si sono anche affrontate nella fase a gironi di UEFA Champions League 2017/18, con le vittorie per la formazione ucraina per 2-1 in trasferta e 3-1 in casa. In vista della sfida di Varsavia, lo Shakhtar potrebbe essere ancora essere su di giri dopo il successo ai rigori contro il Rennes nello scorso turno.

Fasi successive Le gare di ritorno sono in programma giovedì 16 marzo. Le vincitrici guadagnano un posto al sorteggio dei quarti di finale di venerdì 17 marzo, che non prevede teste di serie.

Dopo il sorteggio tra la sua nuova squadra e quella che ha rappresentato dal 2011 al 2022, Héctor Bellerín ha pubblicato una faccina in lacrime e l'emoji "casa" sulla sua pagina Instagram. Sarà una sfida emozionante per il 27enne terzino destro, ma lo Sporting (che vive una stagione altalenante) è contento di partire sfavorito a Lisbona. "Non ci candidiamo a vincere l'Europa League, ma ci candidiamo a vincere ogni partita", ha commentato l'allenatore Rúben Amorim.

Sporting - Arsenal: guarda il gol della vittoria di Welbeck nel 2018

La squadra di Massimiliano Allegri vive una stagione turbolenta in Serie A, ma in Europa rimane in corsa e non perde in casa da quattro partite contro le squadre di Bundesliga (V2, P2). Il Friburgo spera ancora di portare la sua avventura europea più lunga di sempre ai quarti di finale. "Nel calcio c'è sempre una possibilità", ha dichiarato il tecnico Christian Streich. "Negli altri sport, le squadre più piccole non hanno molte possibilità: è uno dei misteri di questo gioco".

Lo sapevi?

Il centrocampista Vincenzo Grifo è nato in Germania ma ha segnato quattro gol in otto partite con l'Italia, il paese dei suoi genitori. "Non vedo l'ora di incontrare i miei compagni di nazionale", ha detto a proposito della sfida contro la Juve.

Jorge Jesus, tecnico del Fenerbahçe, allenava il Benfica sconfitto ai rigori dal Siviglia nella finale di UEFA Europa League 2014 e avrà il suo bel da fare per eliminare i sei volte vincitori della competizione. Monchi, direttore sportivo del Siviglia, spera che la sua squadra assesti il primo colpo in casa, sapendo che Istanbul non è un posto per deboli di cuore: "[Il Fenerbahçe] è molto difficile da affrontare in casa perché ha un pubblico che tifa senza sosta".

Michy Batshuayi (Fenerbahçe): il mio primo e ultimo

Soprannominata "re-Union", questa sfida oppone due squadre che si sono già affrontate nella fase a gironi: l'Union belga ha vinto 1-0 a Berlino, ma l'Union tedesca si è imposta con lo stesso risultato a Bruxelles. Entrambe le squadre volano alto: con Urs Fischer, l'Union Berlin è stato nelle zone alte della Bundesliga per tutta la stagione, mentre l'Union SG è arrivato secondo in Belgio nel 2021/22 dopo un'assenza di quasi 50 anni dalla massima serie.

Scarica l'app Europa!