Cosa guardare negli ottavi di finale di UEFA Europa League round of 16

Arsenal, Fenerbahçe e Real Betis sono solo alcune delle squadre ancora in corsa nel cammino di UEFA Europa League verso la finale di Budapest. Le vincitrici dei gironi ripartono dagli ottavi di finale dove affronteranno le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

In questo articolo presentato da Enterprise, vi raccontiamo gli spunti più interessanti degli ottavi di finale.

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo

Union Berlin - Union Saint-Gilloise

Leverkusen - Ferencváros

Sporting CP - Arsenal

Roma - Real Sociedad

Sevilla - Fenerbahçe

Juventus - Freiburg

Man United - Betis

Shakhtar - Feyenoord

Guida alle partite

Highlights: Man United 2-1 Barcelona

Lo United al terzo esame di spagnolo

Il Manchester United ancora una volta contro una spagnola dato che affronterà un avversario della Liga per la terza volta in questa edizione. La squadra di Erik ten Hag ha chiuso il proprio girone al secondo posto dietro la Real Sociedad, che ha battuto al ritorno in trasferta dopo la sconfitta alla prima giornata in casa. Poi negli spareggi per la fase a eliminazione diretta ha battuto il Barcelona dopo un doppio confronto al cardiopalma.

Inoltre, i Red Devils hanno già affrontato il Betis in questa stagione e sono stati sconfitti per 1-0 durante la pausa di metà stagione grazie al gol di Nabil Fekir. "Sappiamo cosa aspettarci dal calcio spagnolo", ha detto Ten Hag dopo il sorteggio. "Loro sono abili in fase di possesso e sono molto tecnici, quindi dovremo dare il meglio di noi stessi. Siamo consapevoli di avere la possibilità di andare avanti solo se giochiamo al massimo".

Highlights: Midtjylland - Sporting CP 0-4 

La storia sorride allo Sporting CP contro l'Arsenal

Il bilancio dello Sporting CP contro le squadre inglesi è a dir poco incredibile. La squadra portoghese aveva vinto tutti e otto i doppi confronti a eliminazione diretta di competizioni UEFA contro squadre inglesi prima che il Manchester City ponesse fine alla sua striscia positiva negli ottavi di finale della UEFA Champions League della scorsa stagione. I ragazzi di Mikel Arteta tuttavia dovranno affrontare un test difficile contro una specialista della fase a eliminazione diretta delle competizioni europee.

I Leoni hanno parzialmente riscattato quella eliminazione raccogliendo quattro punti contro il Tottenham nella fase a eliminazione diretta di Champions League, e adesso potranno vendicare la fase a gironi di Europa League 2018/19 quando i Gunners vinsero 1-0 in trasferta prima di pareggiare 0-0 in casa.

Highlights: Sevilla - PSV 3-0 

Fenerbahçe e Sevilla per scrivere la storia

Le due squadre si sono affrontate in un solo precedente europeo che è entrato di diritto nella storia della competizione. Gli ottavi di finale della Champions League 2007/08 sono stati lo scenario di questo indimenticabile incontro, quando la squadra turca ha superato il turno in una sfida per cuori forti.

Semih Şentürk ha segnato il gol vittoria nel 3-2 del Fenerbahçe all'andata, ma ha avuto bisogno di una doppietta di Deivid per portare la sfida ai tempi supplementari nel ritorno. Alla fine sono stati necessari i calci di rigore per decidere la vincitrice: Volkan Demiral è stato l'eroe della serata con tre parate.